أمنية توسّع تغطية شبكة الألياف الضوئية في محافظتي العاصمة والزرقاء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 نيسان (بترا)- أعلنت شركة أمنية، توسيع نطاق شبكة الألياف الضوئية "الفايبر" لتشمل مناطق جديدة في جنوب شرق العاصمة عمّان ومحافظة الزرقاء.

وبحسب بيان للشركة اليوم الثلاثاء، تمّ ضمّ الهاشمية، والسخنة، والمغيرات، ومنطقة أبو صياح إلى قائمة المناطق المشمولة بالخدمة، وبذلك، يرتفع عدد المنازل التي تُغطّيها شبكة أمنية من الألياف الضوئية إلى 1,500,000 منزل.

وقال رئيس الدائرة التجارية في شركة أمنية خلدون سويدان :" تُعدّ توسعة نطاق شبكة الفايبر خطوة هامّة في مسيرة التحول الرقمي في الأردن، ونحن ملتزمون بتوفير أفضل الخدمات والحلول لعملائنا بأسعار منافسة، ونؤمن بأنّ خدمة الفايبر ستُساهم في تعزيز تجربة عملائنا وتوفير المزيد من الفرص لهم في مختلف المجالات."

--(بترا)

غ ح/ ف م/ف ق

02/04/2024 16:43:50