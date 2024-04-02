أمنية توسّع تغطية شبكة الألياف الضوئية في محافظتي العاصمة والزرقاء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 نيسان (بترا)- أعلنت شركة أمنية، توسيع نطاق شبكة الألياف الضوئية "الفايبر" لتشمل مناطق جديدة في جنوب شرق العاصمة عمّان ومحافظة الزرقاء.
وبحسب بيان للشركة اليوم الثلاثاء، تمّ ضمّ الهاشمية، والسخنة، والمغيرات، ومنطقة أبو صياح إلى قائمة المناطق المشمولة بالخدمة، وبذلك، يرتفع عدد المنازل التي تُغطّيها شبكة أمنية من الألياف الضوئية إلى 1,500,000 منزل.
وقال رئيس الدائرة التجارية في شركة أمنية خلدون سويدان :" تُعدّ توسعة نطاق شبكة الفايبر خطوة هامّة في مسيرة التحول الرقمي في الأردن، ونحن ملتزمون بتوفير أفضل الخدمات والحلول لعملائنا بأسعار منافسة، ونؤمن بأنّ خدمة الفايبر ستُساهم في تعزيز تجربة عملائنا وتوفير المزيد من الفرص لهم في مختلف المجالات."
--(بترا)
غ ح/ ف م/ف ق
02/04/2024 16:43:50
MENAFN02042024000117011021ID1108050550
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