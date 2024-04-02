الخلايلة يؤكد حرص وزارة الأوقاف على استشراف مستقبل الوقف

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 نيسان (بترا)- أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، حرص الوزارة على بناء قدرات موظفيها في مجال استشراف المستقبل، وتعزيز الشراكة مع شركائها في القطاعين العام والخاص، وتعميم المعرفة وبناء المهارات في الجوانب العملية الاستشرافية في مجال الوقف.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة استشراف المستقبل للأصول الوقفية حتى عام 2044، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور عبدالله العقيل، والشركاء الاستراتيجيين.
وجرى خلال الاجتماع الذي حضره مدراء، المحاكم الشرعيّة سميح الزعبي، والأراضي والمساحة الدكتور أحمد العموش، وتنمية أموال الأوقاف يوسف القضاة، ورئيس فريق استشراف المستقبل في الوزارة الدكتور مراد الرفاعي، ومدير الموارد البشرية في وزارة الإدارة المحلية شادي أبو عرابي، استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة والمحفزات الاستثمارية الجاذبة، وآليات التعامل الاستباقي مع المخاطر والتهديدات الاستثمارية.
وعرض المدرب رامي الغرايبة، لمفهوم استشراف المستقبل، والقدرات، والسيناريوهات، والمشاريع، والمستهدفات، مؤكدًا أهمية استشراف المستقبل كأداة مهمة نحو تحقيق الاستدامة للوقف .
وحضر الاجتماع، مدير التطوير المؤسسي الدكتور طارق العواودة، ومدير البرامج الوقفية ساري الخطيب.
--(بترا)
وهـ/ن ح/رق
02/04/2024 16:42:22
MENAFN02042024000117011021ID1108050549
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