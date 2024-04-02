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الخلايلة يؤكد حرص وزارة الأوقاف على استشراف مستقبل الوقف

4/2/2024 2:40:43 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 2 نيسان (بترا)- أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، حرص الوزارة على بناء قدرات موظفيها في مجال استشراف المستقبل، وتعزيز الشراكة مع شركائها في القطاعين العام والخاص، وتعميم المعرفة وبناء المهارات في الجوانب العملية الاستشرافية في مجال الوقف.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة استشراف المستقبل للأصول الوقفية حتى عام 2044، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور عبدالله العقيل، والشركاء الاستراتيجيين.
وجرى خلال الاجتماع الذي حضره مدراء، المحاكم الشرعيّة سميح الزعبي، والأراضي والمساحة الدكتور أحمد العموش، وتنمية أموال الأوقاف يوسف القضاة، ورئيس فريق استشراف المستقبل في الوزارة الدكتور مراد الرفاعي، ومدير الموارد البشرية في وزارة الإدارة المحلية شادي أبو عرابي، استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة والمحفزات الاستثمارية الجاذبة، وآليات التعامل الاستباقي مع المخاطر والتهديدات الاستثمارية.
وعرض المدرب رامي الغرايبة، لمفهوم استشراف المستقبل، والقدرات، والسيناريوهات، والمشاريع، والمستهدفات، مؤكدًا أهمية استشراف المستقبل كأداة مهمة نحو تحقيق الاستدامة للوقف .
وحضر الاجتماع، مدير التطوير المؤسسي الدكتور طارق العواودة، ومدير البرامج الوقفية ساري الخطيب.
--(بترا)
وهـ/ن ح/رق
02/04/2024 16:42:22

MENAFN02042024000117011021ID1108050549

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