الأشغال تطلق مشروع صيانة وتأهيل طريق رم -الراشدية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 نيسان (بترا)- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان انطلاق أعمال مشروع إنشاء طريق رم-الراشدية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة العقبة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، إن الطريق الجديد يربط بين الطريق الصحراوي ومركز زوار وادي رم، وبطول 19 كم، وبعرض 7.5 م في الاتجاهين.

ويتضمن العطاء أعمال فرشيات الأساس، وطبقة إسفلتية مطابقة للمواصفات الفنية والهندسية العالمية، إضافة إلى أعمال السلامة المرورية وتصريف المياه.

وتبلغ قيمة العطاء الذي تموله شركة تطوير العقبة 2.2 مليون دينار، وتشرف على تنفيذه كوادر وزارة الأشغال بشكل مباشر، فيما تبلغ مدة تنفيذ الأعمال وفقا لوثائق العطاء 270 يوماً.

ويسهم هذا المشروع في خدمة الواقعين التنموي والاقتصادي في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ويخدم قطاعي النقل والسياحة في محافظة العقبة، ويسهل وصول السياح إلى وادي رم والتنقل منه نحو مدينة البتراء الأثرية ومدينة العقبة السياحية.

--(بترا)

م ح/م ف/ف ق

02/04/2024 16:41:58