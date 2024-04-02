إرادة ملكية بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2024

إرادة ملكية بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2024
التاريخ
4/2/2024 2:40:42 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 نيسان (بترا)- صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الثلاثاء، بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2024، بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب.
--(بترا)
رق
02/04/2024 16:38:35
MENAFN02042024000117011021ID1108050547
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