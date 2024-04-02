البيئة النيابية تطلع على خطة حماية القطاع الصحي من تأثير التغير المناخي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 نيسان (بترا)- اطلعت لجنة البيئة والمناخ النيابية، على الاستراتيجية الوطنية وخطة عمل وزارة الصحة للتكيف وحماية القطاع الصحي من تأثير التغير المناخي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب علي الغزاوي، وبحضور وزير الصحة فراس الهواري، وأمين عام الوزارة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول، وعدد من المدراء المعنيين في الوزارة.
وأشار الغزاوي إلى اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بموضوع التغير المناخي، مؤكدا أهمية العمل على دعم جهود وزارة الصحة لتعزيز دورها في ملف التغير المناخي.
وأوضح أن الأردن شارك في العديد من المؤتمرات واللقاءات منها "كوب 28"، الذي عقد في دبي أخيرا، داعيًا إلى تشديد الرقابة على مصادر المياه العامة والخاصة، ومحطات معالجة الشرب، ومحطات الضخ، والشبكات، والينابيع العامة غير المستغلة لغايات الشرب، وتحديد مصادر المياه الآمنة البديلة المتاحة.
وأكد الغزاوي ضرورة العمل على تشكيل لجنة مشتركة تضمن جميع الوزارات ذات العلاقة، لتقديم خطة شاملة لكل وزارة ودورها في التقليل من تأثير التغير المناخي.
من جهتهم، أكد النواب، فريد حداد، علي الطراونة، وامغير الهملان الدعجة، ورمزي العجارمة، أهمية أن يكون القطاع الصحي قادرا على التكيف بموضوع التغير المناخي.
من جانبه، قال الهواري إن الاستراتيجية تلزم الوزارة بتحقيق الرؤى الملكية السامية، في تحسين جودة الخدمات الصحية بجميع مستوياتها في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة.
وعرض لأبرز ملامح الخطة الاستراتيجية ومحاورها المكونة من 8 محاور رئيسة، هي، تحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية الأولية، والرعاية الثانوية، وزيادة كفاءة وفاعلية الموارد البشرية، وتطوير وزيادة كفاءة وفعالية إدارة البنية التحتية، وتحسين الجاهزية والاستجابة لإدارة الأزمات والكوارث وآثار اللجوء والتغير المناخي.
وأكد الهواري أنه تم تحويل عدد كبير من المنشآت والمراكز الصحية إلى الطاقة الشمسية بدلا من الطاقة الكهربائية.
--(بترا)
م خ/ف م/رق
02/04/2024 16:32:51
MENAFN02042024000117011021ID1108050546
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