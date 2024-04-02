البيئة النيابية تطلع على خطة حماية القطاع الصحي من تأثير التغير المناخي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 نيسان (بترا)- اطلعت لجنة البيئة والمناخ النيابية، على الاستراتيجية الوطنية وخطة عمل وزارة الصحة للتكيف وحماية القطاع الصحي من تأثير التغير المناخي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب علي الغزاوي، وبحضور وزير الصحة فراس الهواري، وأمين عام الوزارة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول، وعدد من المدراء المعنيين في الوزارة.

وأشار الغزاوي إلى اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بموضوع التغير المناخي، مؤكدا أهمية العمل على دعم جهود وزارة الصحة لتعزيز دورها في ملف التغير المناخي.

وأوضح أن الأردن شارك في العديد من المؤتمرات واللقاءات منها "كوب 28"، الذي عقد في دبي أخيرا، داعيًا إلى تشديد الرقابة على مصادر المياه العامة والخاصة، ومحطات معالجة الشرب، ومحطات الضخ، والشبكات، والينابيع العامة غير المستغلة لغايات الشرب، وتحديد مصادر المياه الآمنة البديلة المتاحة.

وأكد الغزاوي ضرورة العمل على تشكيل لجنة مشتركة تضمن جميع الوزارات ذات العلاقة، لتقديم خطة شاملة لكل وزارة ودورها في التقليل من تأثير التغير المناخي.

من جهتهم، أكد النواب، فريد حداد، علي الطراونة، وامغير الهملان الدعجة، ورمزي العجارمة، أهمية أن يكون القطاع الصحي قادرا على التكيف بموضوع التغير المناخي.

من جانبه، قال الهواري إن الاستراتيجية تلزم الوزارة بتحقيق الرؤى الملكية السامية، في تحسين جودة الخدمات الصحية بجميع مستوياتها في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة.

وعرض لأبرز ملامح الخطة الاستراتيجية ومحاورها المكونة من 8 محاور رئيسة، هي، تحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية الأولية، والرعاية الثانوية، وزيادة كفاءة وفاعلية الموارد البشرية، وتطوير وزيادة كفاءة وفعالية إدارة البنية التحتية، وتحسين الجاهزية والاستجابة لإدارة الأزمات والكوارث وآثار اللجوء والتغير المناخي.

وأكد الهواري أنه تم تحويل عدد كبير من المنشآت والمراكز الصحية إلى الطاقة الشمسية بدلا من الطاقة الكهربائية.

--(بترا)

م خ/ف م/رق

02/04/2024 16:32:51