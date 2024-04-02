المبيضين: الأردن مستمر بجهده لوقف الحرب على غزة وحق التظاهر مكفول

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 نيسان (بترا)- قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، إن جهود الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني مستمرة في حشد موقف دولي لوقف الحرب المستعرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وحماية المدنيين، وإدامة إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأهل في القطاع.

وبين المبيضين خلال منتدى التواصل الحكومي اليوم الثلاثاء، أن جهد الأردن الإغاثي متواصل لدعم وإسناد الأشقاء في غزة، سواء من خلال الإنزالات الجوية التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أو عبر المعابر البرية، لافتًا إلى دور وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في تيسير وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان الفضيل.

وحول المسيرات التضامنية مع غزة، أكد المبيضين أن الحكومة ليست لديها مشكلة بالتظاهر، والأمن يحمي المتظاهرين لضمان سلامتهم، " لكن لدينا مشكلة مع من يمسون بالأمن الوطني ويطلقون هتافات غير مقبولة ويسيئون لرجال الأمن العام".

وأضاف إن الأردن يمتاز بقيادة هاشمية حكيمة تقدر مختلف الآراء والأفكار، والحكومة تقدر المعارضة الوطنية البناءة وليست التي تستهدف الأمن الوطني وتسيء لصورة الأردن العامة.

كما أكد المبيضين أن حق التظاهر مكفول والمسيرات التي شهدت بعض الممارسات غير القانونية تعد محدودة، مشيرا إلى أنه لا يوجد جهة تحتكر الوطنية وتمارسها عن دونها من الجهات، "ومن يخرج بالمسيرات يعبر عن موقف وطني عروبي تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة ".

وأشار إلى أن هناك إجراءات قانونية ضد من يخرج عن القانون سواء بالإساءة لكوادر الأمن العام أو إتلاف ممتلكات أو التعبير بشكل غير سليم، مجددا التأكيد على أن الأردن لا ينحاز إلى دعم جهد فصائلي في القضية الفلسطينية، "بل ندعم السلطة الوطنية الفلسطينية وصمود الفلسطينيين وتمكينهم في أرضهم وبالذات في الضفة الغربية وتخفيف المعاناة عن الأهل في غزة".

كما أشار إلى إدانة جلالة الملك لاستهداف إسرائيل للمنظمات الدولية في غزة، مبينا أن إسرائيل لم تفرق بين مرتبات المستشفى الميداني الأردني الذين سالت دماؤهم في القطاع، وبين منظمات دولية تقدم مساعدات غذائية في القطاع ذاته.

كما لفت المبيضين إلى توجيهات مديرية الأمن العام للمتظاهرين حول الأطفال وعدم اصطحابهم خلال المسيرات التضامنية مع غزة خصوصا لمن يقل عمره عن خمس سنوات، مؤكدا أهمية تطبيق المعايير العالمية في حماية الأطفال، والتصرف بمسؤولية تجاه أطفالنا.

واختتم المبيضين حديثه بالقول: " الأردن غير عاجز عن الدفاع عن أمنه واعتقد أن من يعول على أن الأردن بلد مضطرب ومتوتر وسيزول من التاريخ، عليه أن يقرأ المختبر التاريخي الأردني الذي صهر كل هذه الدعوات والمشاكل ولقن من يريد لوطننا الشر دروسا في الصفح والاستمرارية والاستجابة للمخاطر مدعوما بقيادة هاشمية حفظت لهذا البلد أمنه واستقراره وقدمت أجمل الصور في الدفاع عن فلسطين منذ الشريف الحسين بن علي – طيب الله ثراه- وحتى جلالة الملك عبد الله الثاني الذي يعتبر القضية الفلسطينية أولوية للأردن وتاجها القدس الشريف.

--(بترا)





ه ح / ف م/ف ق

02/04/2024 16:39:09