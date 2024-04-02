وزير الأوقاف يكرم حافظين للقرآن في إربد

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إربد 2 نيسان (بترا)- كرم وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، الفائزين بمسابقة حفظ القرآن التي نظمتها جمعية رتل القرآنية اليوم الثلاثاء في منطقة كتم بمحافظة اربد.

ودعا الخلايلة إلى التخلق بالقرآن وترجمته في سلوكياتنا وأخلاقنا وعملنا وأقوالنا وأفعالنا، مؤكدا حرص الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني على الاهتمام بكتاب الله ورعايته تعلما وتعليما وحفظا.

وأستعرض جهود الوزارة ورسالتها في تعليم القرآن لبناء جيل متعلق بالقران وبحب الوطن.

ووزع الخلايلة، الشهادات على الفائزين البالغ عددهم 120 من أصل 1400 مشارك ومشاركة بالمسابقة التي تعقدها الجمعية سنويا ضمن 6 مستويات، وبإشراف وزارة الأوقاف.

وأشار رئيس الجمعية احمد الجيوسي إلى أن المسابقة التي تحمل اسم والديه "مريم الياسين وطالب الجيوسي" مستمرة منذ 9 سنوات كصدقة جارية عن والديه، معربا عن شكره لكل من ساهم في دعم إقامة المسابقة واستمرارها.

وحضر حفل التكريم، متصرف لواء بني عبيد جمال الخريشا، ومدير أوقاف اربد الثانية عبد السلام نصير، ومديرة الجمعيات بالوزارة حسناء عنانبة.

--(بترا)

وهـ/م ف

02/04/2024 16:19:28