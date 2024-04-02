وزير الأوقاف يكرم حافظين للقرآن في إربد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 2 نيسان (بترا)- كرم وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، الفائزين بمسابقة حفظ القرآن التي نظمتها جمعية رتل القرآنية اليوم الثلاثاء في منطقة كتم بمحافظة اربد.
ودعا الخلايلة إلى التخلق بالقرآن وترجمته في سلوكياتنا وأخلاقنا وعملنا وأقوالنا وأفعالنا، مؤكدا حرص الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني على الاهتمام بكتاب الله ورعايته تعلما وتعليما وحفظا.
وأستعرض جهود الوزارة ورسالتها في تعليم القرآن لبناء جيل متعلق بالقران وبحب الوطن.
ووزع الخلايلة، الشهادات على الفائزين البالغ عددهم 120 من أصل 1400 مشارك ومشاركة بالمسابقة التي تعقدها الجمعية سنويا ضمن 6 مستويات، وبإشراف وزارة الأوقاف.
وأشار رئيس الجمعية احمد الجيوسي إلى أن المسابقة التي تحمل اسم والديه "مريم الياسين وطالب الجيوسي" مستمرة منذ 9 سنوات كصدقة جارية عن والديه، معربا عن شكره لكل من ساهم في دعم إقامة المسابقة واستمرارها.
وحضر حفل التكريم، متصرف لواء بني عبيد جمال الخريشا، ومدير أوقاف اربد الثانية عبد السلام نصير، ومديرة الجمعيات بالوزارة حسناء عنانبة.
--(بترا)
وهـ/م ف
02/04/2024 16:19:28
MENAFN02042024000117011021ID1108050543
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.