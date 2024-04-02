أوقاف الزرقاء تعقد المجلس العلمي الهاشمي الثالث

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 2 نيسان(بترا)- عقدت مديرية أوقاف الزرقاء، اليوم الثلاثاء في المركز الإسلامي التابع لمسجد العرب، المجلس العلمي الهاشمي الثالث بعنوان " القاضي عياض للتعريف بحقوق المصطفى".
وقدم إمام مسجد العرب الشيخ أحمد الزعبي، تعريفًا شاملًا بالقاضي عياض وشذرات من سيرته الذاتية من حيث ولادته ونشأته وترحاله، مبينًا أثره في عصره.
من جانبه، قدم مفتي محافظة الزرقاء الدكتور سعيد فرحان تعريفًا عامًا بكتاب الشفا في حقوق المصطفى، إذ كان له أثر كبير في حياة الفرد والمجتمع، واستوعب العديد من المباحث العقدية والفقهية في موضوع الرسالة المحمدية، مشيرًا إلى أن قوة الكتاب والمؤلف تتجلى في الاستدلال وإظهار النص الديني في قيمة صاحب الرسالة النبي الكريم محمد عليه الصلاة والسلام.
وقدم مفتي المحافظة السابق الدكتور محمد بني عامر تعريفًا عامًا بشروح هذا الكتاب من القدامى والمعاصرين ومناهجهم، حيث استمر تدريس الكتاب منذ تأليفه حتى الآن .
--(بترا)
ع ض/ ف م
02/04/2024 16:02:19
MENAFN02042024000117011021ID1108050542
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