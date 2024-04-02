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أوقاف الزرقاء تعقد المجلس العلمي الهاشمي الثالث

4/2/2024 2:40:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الزرقاء 2 نيسان(بترا)- عقدت مديرية أوقاف الزرقاء، اليوم الثلاثاء في المركز الإسلامي التابع لمسجد العرب، المجلس العلمي الهاشمي الثالث بعنوان " القاضي عياض للتعريف بحقوق المصطفى".
وقدم إمام مسجد العرب الشيخ أحمد الزعبي، تعريفًا شاملًا بالقاضي عياض وشذرات من سيرته الذاتية من حيث ولادته ونشأته وترحاله، مبينًا أثره في عصره.
من جانبه، قدم مفتي محافظة الزرقاء الدكتور سعيد فرحان تعريفًا عامًا بكتاب الشفا في حقوق المصطفى، إذ كان له أثر كبير في حياة الفرد والمجتمع، واستوعب العديد من المباحث العقدية والفقهية في موضوع الرسالة المحمدية، مشيرًا إلى أن قوة الكتاب والمؤلف تتجلى في الاستدلال وإظهار النص الديني في قيمة صاحب الرسالة النبي الكريم محمد عليه الصلاة والسلام.
وقدم مفتي المحافظة السابق الدكتور محمد بني عامر تعريفًا عامًا بشروح هذا الكتاب من القدامى والمعاصرين ومناهجهم، حيث استمر تدريس الكتاب منذ تأليفه حتى الآن .
--(بترا)
ع ض/ ف م
02/04/2024 16:02:19

MENAFN02042024000117011021ID1108050542

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