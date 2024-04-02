اتفاقية تعاون بين وزارة الزراعة وتطوير معان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 نيسان (بترا)- وقعت وزارة الزراعة وشركة تطوير معان، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون بهدف تعزيز التعاون في مجال تطبيق الحوافز الاستثمارية بالمناطق التنموية للاستثمارات الصغيرة والمتوسطة بمشروع تحفيز الصناعات الزراعية بالمدن الصناعية.

وبحسب بيان للوزارة، وقع الاتفاقية وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، ومدير شركة تطوير معان أيمن الشراري.

وقال الحنيفات إن أهمية الصناعات الزراعية تتجلى في التنمية الاقتصادية، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، كونها تعمل على تشجيع الطلب وزيادة القيمة المضافة للإنتاج الزراعي، وإيجاد فرص العمل وزيادة الدخل من خلال سلسلة التوزيع، وزيادة الطلب على المواد الزراعية الخام عبر زيادة النشاط الاقتصادي على مستوى المزرعة، ما يسهم في زيادة الطلب على المدخلات الزراعية كالأسمدة والأعلاف.

وأشار إلى أن الاتفاقية تعمل على تحفيز الصناعات الزراعية والنشاط الاقتصادي في قطاعات الخدمات اللوجستية والتوزيع وتجارة الجملة والتجزئة وربط المزارعين بالأسواق من خلال تجهيز وتسويق وتوزيع المنتجات الزراعية، لافتا إلى أن الصناعات الزراعية تسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي والإنتاجية، والابتكار من خلال سلسلة القيمة، والاستقرار الاقتصادي للأسر الريفية، والأمن الغذائي.

وبين الحنيفات أن الاتفاقية ستدعم التوسع في الصناعات الغذائية ومدخلات الإنتاج، إذ ستعمل الوزارة على تمويل استئجار مبان مشيدة ضمن منطقة معان التنموية، التي سيجري تأجيرها للمشاريع المؤهلة للاستفادة من آلية تحفيز الصناعات الزراعية في مناطق التنمية سنويا لجميع المشاريع المستفيدة من هذه الحوافز لمدة 5 سنوات بالإضافة إلى قروض تصل إلى نصف مليون دينار بفائدة منخفضة.

وأشار إلى أن جهود تحفيز الصناعات الغذائية الزراعية أسفرت عن إنشاء 16 مصنعا في جميع محافظات المملكة.

من جانبه، أكد الشراري أن الاتفاقية ستساعد منطقة معان التنموية على جذب الاستثمارات في مجال الصناعات الغذائية، وإيجاد فرص عمل لأفراد المجتمع المحلي، وتحويل مسار الصناعات الغذائية إلى وجهة للاستثمار التي بدورها تشكل العمود الفقري للأمن الغذائي الوطني.

--(بترا)

رح/م ف/ف ق

02/04/2024 16:00:27