Tuesday, 02 April 2024 11:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عملية نوعية لتركيب بطارية للقلب في مستشفى العبدلي

4/2/2024 2:40:40 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 2 نيسان (بترا)-عامر حياصات- أجرى فريق طبي أردني في مستشفى العبدلي اليوم الثلاثاء، عملية جراحية نوعية تعد الأولى على مستوى المنطقة، وذلك بتركيب بطارية طويلة الأمد وآمنة لكبار السن لتنظيم ضربات القلب وضعفها وتباطؤها ودون الحاجة لتدخل جراحي.
وقال الطبيب المشرف على العملية محمد الحجيري لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، إن العملية أجريت لمريض ثمانيني كان يعاني من تباطؤ في ضربات القلب، وأجري له سابقا تركيب بطارية لم تكن تناسب وضعه الصحي وتسببت في مشاكل ومضاعفات خطيرة له، وكان قد احتاج أسابيع عديدة للتعافي بعد عملية تركيب تلك البطارية .
وأضاف الحجيري أن الفرق بين هذه البطارية والجيل الأقدم هو العمر الافتراضي الذي يقدر بأكثر من 25 عاما، في حين كان العمر الافتراضي للقديمة هو 7 سنوات ، إضافة إلى خاصية لا تتوفر في اي بطارية قديمة وهي القدرة على زراعة بطاريتين واحدة في البطين والأخرى في الأذين ودون تدخل جراحي وتتم من خلال القسطرة، حيث تتواصل البطاريتان مع بعضهم البعض وتدخلان في الوقت المناسب حين يكون المريض بحاجة لدعمهم ومساعدتهم.
--(بترا)
ع ح/ ف م
02/04/2024 15:58:20

MENAFN02042024000117011021ID1108050540

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث