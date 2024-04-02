عملية نوعية لتركيب بطارية للقلب في مستشفى العبدلي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 نيسان (بترا)-عامر حياصات- أجرى فريق طبي أردني في مستشفى العبدلي اليوم الثلاثاء، عملية جراحية نوعية تعد الأولى على مستوى المنطقة، وذلك بتركيب بطارية طويلة الأمد وآمنة لكبار السن لتنظيم ضربات القلب وضعفها وتباطؤها ودون الحاجة لتدخل جراحي.

وقال الطبيب المشرف على العملية محمد الحجيري لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، إن العملية أجريت لمريض ثمانيني كان يعاني من تباطؤ في ضربات القلب، وأجري له سابقا تركيب بطارية لم تكن تناسب وضعه الصحي وتسببت في مشاكل ومضاعفات خطيرة له، وكان قد احتاج أسابيع عديدة للتعافي بعد عملية تركيب تلك البطارية .

وأضاف الحجيري أن الفرق بين هذه البطارية والجيل الأقدم هو العمر الافتراضي الذي يقدر بأكثر من 25 عاما، في حين كان العمر الافتراضي للقديمة هو 7 سنوات ، إضافة إلى خاصية لا تتوفر في اي بطارية قديمة وهي القدرة على زراعة بطاريتين واحدة في البطين والأخرى في الأذين ودون تدخل جراحي وتتم من خلال القسطرة، حيث تتواصل البطاريتان مع بعضهم البعض وتدخلان في الوقت المناسب حين يكون المريض بحاجة لدعمهم ومساعدتهم.

--(بترا)

ع ح/ ف م

02/04/2024 15:58:20