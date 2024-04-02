3111 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي اليوم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 نيسان (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 3111 طنا، منها 2488 طن خضار، و414 طن فواكه، و208 أطنان من الورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الوارد للسوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 35 و50 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و35، والبطاطا بين 35 و60، والبندورة بين 7 و15، والجزر بين 25 و35، والخيار بين 25 و50، والزهرة بين 10و 20، والليمون بين 25 و50، والموز البلدي بين 50 و65 قرشا.
--(بترا)
رح/ن ح/رق
02/04/2024 15:50:47
MENAFN02042024000117011021ID1108050538
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