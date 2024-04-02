الصحة العالمية: تدمير مستشفى الشفاء يصيب المنظومة الصحية في غزة بمقتل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 نيسان (بترا)- قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارجريت هاريس، اليوم الثلاثاء، إن تدمير مستشفى الشفاء يصيب المنظومة الصحية في غزة في مقتل.
وأضافت هاريس بحسب الموقع الرسمي للمنظمة، "لقد كان المكان الذي يذهب إليه الناس للحصول على نوع رعاية يوفرها أي نظام صحي جيد، والتي نتوقع الحصول عليها في مجتمعاتنا حال الحاجة إليها".
وكانت قوات الاحتلال، انسحبت من داخل مجمع الشفاء الطبي ومحيطه غرب مدينة غزة، مخلفة مئات الشهداء، ودمارا هائلا في مرافق المجمع وبنيته التحتية.
ودمرت قوات الاحتلال خلال حصارها للمجمع الطبي الذي استمر لأكثر من 14 يوما، طوابق بشكل كامل في مبنى الجراحات التخصصية، وأحرقت مبنى الاستقبال والطوارئ الرئيسي، ودمر عشرات من غرفه وجميع الأجهزة الطبية فيه، كذلك أحرقت مباني الكلى والولادة وثلاجات دفن الموتى والسرطان والحروق، ودمر مبنى العيادات الخارجية.
---(بترا)
رصد/م ح/رق
02/04/2024 15:49:36
MENAFN02042024000117011021ID1108050537
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