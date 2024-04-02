الصحة العالمية: تدمير مستشفى الشفاء يصيب المنظومة الصحية في غزة بمقتل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 نيسان (بترا)- قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارجريت هاريس، اليوم الثلاثاء، إن تدمير مستشفى الشفاء يصيب المنظومة الصحية في غزة في مقتل.

وأضافت هاريس بحسب الموقع الرسمي للمنظمة، "لقد كان المكان الذي يذهب إليه الناس للحصول على نوع رعاية يوفرها أي نظام صحي جيد، والتي نتوقع الحصول عليها في مجتمعاتنا حال الحاجة إليها".

وكانت قوات الاحتلال، انسحبت من داخل مجمع الشفاء الطبي ومحيطه غرب مدينة غزة، مخلفة مئات الشهداء، ودمارا هائلا في مرافق المجمع وبنيته التحتية.

ودمرت قوات الاحتلال خلال حصارها للمجمع الطبي الذي استمر لأكثر من 14 يوما، طوابق بشكل كامل في مبنى الجراحات التخصصية، وأحرقت مبنى الاستقبال والطوارئ الرئيسي، ودمر عشرات من غرفه وجميع الأجهزة الطبية فيه، كذلك أحرقت مباني الكلى والولادة وثلاجات دفن الموتى والسرطان والحروق، ودمر مبنى العيادات الخارجية.

---(بترا)

رصد/م ح/رق

02/04/2024 15:49:36