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نهر الأردن و إل جي توقعان اتفاقية لدعم برامج حماية الطفل

4/2/2024 2:40:37 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 2 نيسان (بترا) - وقعت مؤسسة نهر الأردن و شركة إل جي الكترونيكس المشرق العربي، اتفاقية تعاون لدعم البرامج التي تنفذها المؤسسة والمتعلقة بحماية الطفل وتمكين المرأة.
ووفق بيان المؤسسة اليوم الثلاثاء، وقع الاتفاقية عن شركة إل جي مديرها التنفيذي يونغ هاك جونج، وعن نهر الأردن المديرة إنعام البريشي.
وتتضمن الاتفاقية، تقديم الرعاية والدعم لمختلف فعاليات وأنشطة وبرامج حماية الطفل التي تنفذها المؤسسة، إلى جانب المشاريع التي تدعم سيدات المجتمع المحلي المستفيدات من برامج الريادة الاجتماعية، والتي تتضمن الحرف اليدوية ومطبخ الكرمة الإنتاجي.
وتأتي اتفاقية دعم شركة إل جي لمؤسسة نهر الأردن وفق البيان، في إطار مسؤوليتها الاجتماعية لمختلف القطاعات والشرائح مع التركيز على قطاعات الصحة، والسياحة، والرياضة، والتعليم، وفئة الشباب، والطفولة، والمرأة، سعيا لتحقيق غاياتها الرامية للمساهمة في الارتقاء بالمجتمع وتنميته.
وتعد نهر الأردن من المؤسسات الرائدة في مجال حماية الطفل من الإساءة، عبر برنامج نهر الأردن لحماية الطفل، الذي يوفر الحماية والوقاية والتدريب كخدمات أساسية لمعالجة هذه الظاهرة بمختلف أنواعها.
--(بترا)
رخ/ ف م/ف ق
02/04/2024 15:48:19

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