نهر الأردن و إل جي توقعان اتفاقية لدعم برامج حماية الطفل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 نيسان (بترا) - وقعت مؤسسة نهر الأردن و شركة إل جي الكترونيكس المشرق العربي، اتفاقية تعاون لدعم البرامج التي تنفذها المؤسسة والمتعلقة بحماية الطفل وتمكين المرأة.
ووفق بيان المؤسسة اليوم الثلاثاء، وقع الاتفاقية عن شركة إل جي مديرها التنفيذي يونغ هاك جونج، وعن نهر الأردن المديرة إنعام البريشي.
وتتضمن الاتفاقية، تقديم الرعاية والدعم لمختلف فعاليات وأنشطة وبرامج حماية الطفل التي تنفذها المؤسسة، إلى جانب المشاريع التي تدعم سيدات المجتمع المحلي المستفيدات من برامج الريادة الاجتماعية، والتي تتضمن الحرف اليدوية ومطبخ الكرمة الإنتاجي.
وتأتي اتفاقية دعم شركة إل جي لمؤسسة نهر الأردن وفق البيان، في إطار مسؤوليتها الاجتماعية لمختلف القطاعات والشرائح مع التركيز على قطاعات الصحة، والسياحة، والرياضة، والتعليم، وفئة الشباب، والطفولة، والمرأة، سعيا لتحقيق غاياتها الرامية للمساهمة في الارتقاء بالمجتمع وتنميته.
وتعد نهر الأردن من المؤسسات الرائدة في مجال حماية الطفل من الإساءة، عبر برنامج نهر الأردن لحماية الطفل، الذي يوفر الحماية والوقاية والتدريب كخدمات أساسية لمعالجة هذه الظاهرة بمختلف أنواعها.
--(بترا)
رخ/ ف م/ف ق
02/04/2024 15:48:19
MENAFN02042024000117011021ID1108050536
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