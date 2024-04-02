الصحة النيابية تطلع على خدمات مستشفى الزرقاء واحتياجاته

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 2 نيسان(بترا)-عمر ضمرة- زارت لجنة الصحة والغذاء النيابية برئاسة النائب الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الثلاثاء، مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد للإطلاع على واقع الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والاستماع من مدير المستشفى الدكتور صالح حماد ورؤساء الأقسام لأبرز الاحتياجات والتحديات.

وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور محمد الخلايلة، إن اللجنة تتوجه برسالة إلى المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان تستنكر فيها بشدة ما حصل من مجازر وحشية ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة المحاصر، واستنكار الاستهداف المبرمج للمستشفيات والمراكز الصحية والكوادر الطبية وطواقم الإسعاف في القطاع والاستهداف المتعمد للمدنيين والمساجد والكنائس والمدارس في غزة، داعيًا إلى ضرورة وقف حرب الإبادة الجماعية في غزة بشكل فوري.

وبين أن زيارة اللجنة تأتي في سياق زيارات ميدانية عدة نظمتها اللجنة خلال الفترة الماضية للمستشفيات الحكومية لتجاوز التحديات وتذليل المعيقات التي تواجه تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بسهولة ويسر، التزامًا بتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني الرامية إلى تقديم الخدمات الصحية المثلى للمواطنين كافة.

وأكد الخلايلة ضرورة تمكين عمل مجالس المحافظات "اللامركزية" في مناطق المملكة كافة، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من الاتفاقية الموقعة ما بين المستشفى والجامعة الهاشمية بهدف توفير أكبر مستوى من التخصصات الطبية، للوصول إلى مستوى مرموق من الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمراجعين.

من جانبه، قال الدكتور حماد، إن المستشفى يواجه العديد من التحديات، التي سنتغلب عليها ونتجاوزها من خلال العمل بتوجيهات وزارة الصحة وتعزيز التشاركية والتعاون مع لجنة الصحة النيابية، لافتًا إلى حاجة المستشفى لبعض التخصصات الطبية اللازمة.

وتحدث عن الأقسام الموجودة في المستشفى والخدمات التي يقدمها وأبرز التحديات التي تواجهها والمتطلبات التي تحتاجها، ليكون النهوض بالخدمات الطبية والتطوير المستمر عنوانًا للمستشفى خلال المرحلة المقبلة، مبينًا انه يضم 12 غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة، تجري ما ببين 800 إلى 1000 عملية جراحية شهريًا، فيما يراجع العيادات الخارجية نحو 42 ألف مراجع شهريًا.

وأكد النائبان الدكتور هايل عياش والدكتور أحمد السراحنة، أن مستشفى الزرقاء الحكومي له خصوصية، كونه يوفر الخدمات الصحية والطبية لأكثر من مليوني مواطن، مشيران إلى أهمية العمل بجد واجتهاد ضمن حدود الإمكانيات المتوفرة لخدمة المرضى والمراجعين.

واستمع رئيس وأعضاء اللجنة إلى رؤساء الأقسام في المستشفى، الذين بينوا حاجة المستشفى لبعض التخصصات مثل: باطني أعصاب، وغدد، وجراحة أوعية دموية، ومعالجة عصب أسنان، إلى جانب أهمية تزويد المستشفى بأطباء مقيمين وتزويده بكوادر تمريضية مختلفة.

كما بينوا ضرورة توسعة قسم الخداج وتزويده بأطباء مقيمين، وتوفير عيادة قلب مسائية، وتفعيل قسم العلاج النفسي وتزويد قسم الأشعة بجهاز رنين مغناطيسي ثاني، واستحداث غرف جديدة في قسم الطوارئ وتزويده بأطباء مقيمين وأجهزة لازمة، إضافة إلى ضرورة معالجة نقص التزويد بالأدوية وحاجة المستشفى إلى تزويده بأجهزة طبية وإستبدال الأجهزة القديمة بأخرى جديدة.

--(بترا)

ع ض/ع س/ف ق

02/04/2024 15:44:23