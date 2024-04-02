ملعب العقبة يحتضن مباراة شباب العقبة والفيصلي بدوري المحترفين
التاريخ
4/2/2024 2:40:36 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 نيسان (بترا)- قرر اتحاد كرة القدم إقامة مباراة شباب العقبة والفيصلي المقررة عند العاشرة والنصف مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن الأسبوع السادس عشر من الدوري الأردني للمحترفين، على ملعب العقبة.
ويأتي قرار اعتماد ملعب العقبة لاستضافة مباريات الدوري الأردني للمحترفين، بعد التأكد من جاهزية الملعب وإجراء الصيانة اللازمة.
--(بترا)
خ خ/م ف/اح
02/04/2024 15:19:19
MENAFN02042024000117011021ID1108050529
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