ملعب العقبة يحتضن مباراة شباب العقبة والفيصلي بدوري المحترفين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 نيسان (بترا)- قرر اتحاد كرة القدم إقامة مباراة شباب العقبة والفيصلي المقررة عند العاشرة والنصف مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن الأسبوع السادس عشر من الدوري الأردني للمحترفين، على ملعب العقبة.

ويأتي قرار اعتماد ملعب العقبة لاستضافة مباريات الدوري الأردني للمحترفين، بعد التأكد من جاهزية الملعب وإجراء الصيانة اللازمة.

--(بترا)

خ خ/م ف/اح

02/04/2024 15:19:19