دول تطالب إسرائيل بتوضيحات حول مقتل عاملي إغاثة في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 نيسان (بترا)- طالبت دول الحكومة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، بتوضيح ملابسات استهداف منظمة "ورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي) ومقتل 7 أشخاص يعلمون فيها، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان 7 أشخاص يعملون في منظمة "ورلد سنترال كيتشن" قتلوا في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة للمنظمة في دير البلح وسط قطاع غزة؛ ما علق عمليات المنظمة في غزة.

وأعرب مؤسس المنظمة خوسيه أندريس عن حزنه لمقتل أعضاء في المنظمة بغارة جوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، داعيا في منشور على منصة (إكس) الحكومة الإسرائيلية إلى الكف عن "القتل العشوائي"، ورفع القيد التي تفرضها على المساعدات الإنسانية، كما طالب بوقف استخدام الغذاء سلاحا.

من جهته أعلن وزير الخارجية البولندي أنه طلب توضيحات من إسرائيل غداة الضربة التي أسفرت عن مقتل 7 موظفين في منظمة "وورلد سنترال كيتشن" الإغاثية وبينهم بولندي.

وكتب رادوسلاف سيكورسكي "طلبت شخصيا من السفير الإسرائيلي ياكوف ليفني توضيحات عاجلة" مؤكجا أن بولندا ستتلقى قريبا نتائج تحقيق حول هذه المأساة وتعتزم وارسو إجراء تحقيقها الخاص.

كما دعا الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس إلى إجراء تحقيق فوري في مقتل 7 من موظفي الإغاثة في غارة جوية إسرائيلية في غزة، وقال إن جمعية "ورلد سنترال كيتشن الخيرية" التي كان القتلى من موظفيها "شريك أساسي" في مبادرة توصيل المساعدات إلى القطاع عن طريق البحر.

وأضاف خريستودوليدس بعد اجتماع مع رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا "نحن بحاجة إلى مضاعفة الجهود لتوصيل المساعدات إلى غزة".

وطالب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الحكومة الإسرائيلية بتوضيحات لملابسات استهداف منظمة (المطبخ المركزي العالمي) في أقرب وقت ممكن.

ووصف سانشيز الاستهداف الإسرائيلي للعاملين في المجال الإنساني في قطاع غزة بـ "الوحشي".

--(بترا)

رصد/رس/اح

02/04/2024 15:14:31