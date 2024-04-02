دول تطالب إسرائيل بتوضيحات حول مقتل عاملي إغاثة في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 نيسان (بترا)- طالبت دول الحكومة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، بتوضيح ملابسات استهداف منظمة "ورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي) ومقتل 7 أشخاص يعلمون فيها، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان 7 أشخاص يعملون في منظمة "ورلد سنترال كيتشن" قتلوا في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة للمنظمة في دير البلح وسط قطاع غزة؛ ما علق عمليات المنظمة في غزة.
وأعرب مؤسس المنظمة خوسيه أندريس عن حزنه لمقتل أعضاء في المنظمة بغارة جوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، داعيا في منشور على منصة (إكس) الحكومة الإسرائيلية إلى الكف عن "القتل العشوائي"، ورفع القيد التي تفرضها على المساعدات الإنسانية، كما طالب بوقف استخدام الغذاء سلاحا.
من جهته أعلن وزير الخارجية البولندي أنه طلب توضيحات من إسرائيل غداة الضربة التي أسفرت عن مقتل 7 موظفين في منظمة "وورلد سنترال كيتشن" الإغاثية وبينهم بولندي.
وكتب رادوسلاف سيكورسكي "طلبت شخصيا من السفير الإسرائيلي ياكوف ليفني توضيحات عاجلة" مؤكجا أن بولندا ستتلقى قريبا نتائج تحقيق حول هذه المأساة وتعتزم وارسو إجراء تحقيقها الخاص.
كما دعا الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس إلى إجراء تحقيق فوري في مقتل 7 من موظفي الإغاثة في غارة جوية إسرائيلية في غزة، وقال إن جمعية "ورلد سنترال كيتشن الخيرية" التي كان القتلى من موظفيها "شريك أساسي" في مبادرة توصيل المساعدات إلى القطاع عن طريق البحر.
وأضاف خريستودوليدس بعد اجتماع مع رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا "نحن بحاجة إلى مضاعفة الجهود لتوصيل المساعدات إلى غزة".
وطالب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الحكومة الإسرائيلية بتوضيحات لملابسات استهداف منظمة (المطبخ المركزي العالمي) في أقرب وقت ممكن.
ووصف سانشيز الاستهداف الإسرائيلي للعاملين في المجال الإنساني في قطاع غزة بـ "الوحشي".
--(بترا)
رصد/رس/اح
02/04/2024 15:14:31
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