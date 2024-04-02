الصفدي: قتل عمال من منظمة المطبخ المركزي العالمي في غزة جريمة حرب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 نيسان (بترا)- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي إنّ قتل عمال أعضاء من منظمة المطبخ المركزي العالمي في قطاع غزة بدم بارد هو واحد من جرائم الحرب العديدة التي أدت إلى مقتل الآلاف، بما في ذلك أكثر من 174 من عمال الإغاثة.

وأشار الصفدي عبر منصة (إكس) إلى أن هذه الجرائم تستمر لأن العالم لم يتحرك بعد بحزم دفاعاً عن القانون والإنسانية.

--(بترا)

ص خ/م ف/اح

02/04/2024 15:12:59