الصفدي: قتل عمال من منظمة المطبخ المركزي العالمي في غزة جريمة حرب
التاريخ
4/2/2024 2:40:32 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 نيسان (بترا)- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي إنّ قتل عمال أعضاء من منظمة المطبخ المركزي العالمي في قطاع غزة بدم بارد هو واحد من جرائم الحرب العديدة التي أدت إلى مقتل الآلاف، بما في ذلك أكثر من 174 من عمال الإغاثة.
وأشار الصفدي عبر منصة (إكس) إلى أن هذه الجرائم تستمر لأن العالم لم يتحرك بعد بحزم دفاعاً عن القانون والإنسانية.
--(بترا)
ص خ/م ف/اح
02/04/2024 15:12:59
MENAFN02042024000117011021ID1108050524
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