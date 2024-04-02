فلس الريف تزود 317 موقعا ومنزلا بالكهرباء بكلفة 1.6 مليون دينار

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 نيسان (بترا) - أقرت اللجنة التوجيهية العليا لفلس الريف خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، قوائم المنازل والمواقع المستفيدة من إيصال التيار الكهربائي بواسطة الشبكات الاعتيادية وعددها حوالي 317 منزلا وموقعا بكلفة مليون و621 ألف دينار.

وقال الخرابشة في تصريح إن اللجنة أقرت مجموعة مشاريع ومواقع سيتم إيصال التيار الكهربائي لها على حساب فلس الريف، تشمل تجمعات سكانية وأنشطة اقتصادية.

وحول تفاصيل القرارات قال مدير مديرية الكهرباء وكهربة الريف في الوزارة المهندس هشام المومني، إنها تشمل تجمعات سكانية تتكون من خمسة منازل خارج حدود التنظيم بكلفة إجمالية للمشروع بلغت 384 ألف دينار، كما شملت القرارات التجمعات السكانية المكونة من ثلاثة منازل خارج حدود التنظيم بحد أدنى بكلفة 196 ألف دينار، وشملت المنازل الفردية الواقعة خارج حدود التنظيم والتي تستفيد من شبكات قائمة بكلفة 79 ألف دينار.

ووفق المومني، شملت القائمة التي أقرتها اللجنة، شريحة منازل الأسر العفيفة الواقعة داخل حدود التنظيم في مناطق امتياز شركات الكهرباء وبكلفة 10 الآف دينار دعما للأسر من ذوي الدخل المحدود.

كما شملت القائمة شريحة المشاريع المتضمنة مزارع دواجن وأبقار وأغنام وأسماك ضمن مناطق جيوب الفقر الواقعة خارج التنظيم بقيمة إجمالية بلغت 12 ألف دينار، إيماناً من الوزارة بدورها في دعم المزارعين وتشجيع إنتاج الثروة الحيوانية وتعزيز الاعتماد على الذات.

وتشمل الفئات الواردة في قوائم اللجنة إنارة الطرق المؤدية إلى المقابر بكلفة بلغت 67 ألف دينار، لتسهيل دفن الموتى خلال فترة الليل.

وأشار المومني إلى أن "فلس الريف" يدعم المشاريع الإنتاجية والصناعية والاستثمارية الواقعة في مناطق جيوب الفقر وخارج حدود التنظيم استنادا لأسس معتمدة لـ "فلس الريف"، شريطة أن توفر هذه المشاريع فرص عمل للأردنيين من سكان منطقة المشروع، وبلغت مساهمة فلس الريف للمشاريع 94 ألف دينار.

وأوضح أن "فلس الريف" ساهم في رفع قدرات محطات التحويل التي تم إنشاؤها خلال الأعوام العشرة الأخيرة لغايات معالجة الضعف في التيار الكهربائي وتقليل الفقد الكهربائي بكلفة مالية مقدارها 53 ألف دينار.

وأضاف، "الفئات المستهدفة شملت أيضا المزارع المتضمنة آبارا ارتوازية واقعة خارج التنظيم بكلفة بلغت 48 ألف دينار، دعما للمزارعين والنهوض بالقطاع الزراعي والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي".

وبين أن "فلس الريف" ساهم في إيصال التيار الكهربائي للمواقع التابعة للقطاعات الحكومية والمواقع المتضمنة مبادرات جلالة الملك عبدالله الثاني التي يقوم الديوان الملكي بإنشائها للأسر العفيفة بكلفة اجمالية بلغت57 ألف دينار.

وفيما يخص استغلال مصادر الطاقة البديلة وافقت اللجنة في قوائمها على تركيب انظمة خلايا شمسية مرتبطة مع الشبكة لــ621 منزلا لاسر عفيفة ومنتفعين من صندوق المعونة الوطنية لتخفيف فاتورة الطاقة الشهرية عليهم، مما يساهم بشكل غير مباشر في زيادة الدخل المادي الشهري لهذه الفئة وتحسين المستوى الاقتصادي لها.

--(بترا)

م ف / ع س/اح

02/04/2024 15:02:43