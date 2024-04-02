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فلسطين النيابية تؤكد موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية

4/2/2024 2:40:31 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 2 نيسان (بترا)- أكد رئيس لجنة فلسطين النيابية، فراس العجارمة، موقف الأردن الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية، والجهود التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني في جميع المحافل الدولية والإقليمية من أجل وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وديمومة إيصال المُساعدات الإغاثية والطبية إلى القطاع.
جاء ذلك خلال لقاء اللجنة اليوم الثلاثاء، مُدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية رفيق خرفان، وعددا من رؤساء لجان الخدمات في المُخيمات.
وبين العجارمة أن الوحدة الوطنية هي العمود الفقري للدولة الأردنية، محذرا من محاولة التلاعب والتشكيك بموقف الأردن الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية.
من جهتهم، أشاد خرفان ورؤساء لجان المُخيمات، بموقف الأردن المُتقدم، الذي لا يخفى على أحد، مؤكدين أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، ومنذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي الغاشم على الأهل في غزة، يواصل الليل بالنهار من أجل وقف تلك الحرب، وإيصال المُساعدات الغذائية والطبية.
وأوضحوا "أن ما قامت به مجموعة قليلة خارجة عن القانون، لا تُمثل الشرفاء في المُخيمات"، مُشددين على ضرورة رص الصف وعدم السماح للحاقدين استغلال المسيرات السلمية وحرفها عن مسارها وهدفها النبيل المُتضمن نصرة أهل غزة، ووقف الحرب الوحشية.
--(بترا)
م خ/م ف/ف ق
02/04/2024 15:02:03

MENAFN02042024000117011021ID1108050522

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