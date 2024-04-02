انطلاق فعاليات ألترا ماراثون البحر الميت في 26 الشهر الحالي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 نيسان (بترا)- أعلنت الجمعية الأردنية للماراثونات عن إطلاق فعاليات ألترا ماراثون البحر الميت لهذا العام في مسيرته التي استمرت 28 عاماً، والمقرر إقامته في 26 من الشهر الحالي.

وينطلق السباق، الذي يقام برعاية سمو الأمير فراس بن رعد، رئيس مجلس إدارة الجمعية، تحت شعار "اركض في أخفض بقعة في العالم"، والذي تنظمه الجمعية بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى، وبرعاية شركة البوتاس ومجموعة شركات داعمة.

ويعد ألترا ماراثون البحر الميت حدثاً رياضياً مهماً على المستويين المحلي والدولي، ويأتي تأكيداً على الاستمرار في نهج الجمعية الأردنية للماراثونات أركض للأردن إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية الرياضة، وإتباع نظام حياة صحية أفضل، بالإضافة إلى الدور السياحي الذي يحققه هذا الحدث في استقطاب السواح الأجانب من خلال السياحة الرياضية والدينية نظرا لموقعه الاستثنائي في منطقة البحر الميت.

وثمن سموه، وفق بيان للجمعية مسيرة الجمعية الأردنية للماراثونات، وسعيها الدؤوب في الوصول إلى فئات المجتمع المختلفة وتشجيعها لتبني أسلوب حياة صحي وفاعل.

وأكد سموه أهمية الماراثونات الدولية التي تنظمها الجمعية، ودورها في تعزيز مكانة الأردن على خارطة الأحداث الرياضية العالمية والترويج له رياضياً وسياحياً.

من جهته، أعرب أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة عن تقديره لمساعي الجمعية الأردنية للماراثونات في تنمية المجتمع المحلي وخدمة أفراده ودعم المشاريع الخيرية.

وأشاد بالفعاليات الرياضية التي تنظمها الجمعية التي تحظى بإقبال محلي وعالمي متزايد، مؤكداً استمرارية الشراكة بين الأمانة والجمعية لمزيد من التقدم والنهوض معاً بالمجتمع.

وعبرت مدير عام الجمعية لينا الكرد عن امتنانها وشكرها للجهود المبذولة من قبل أمانة عمان على دعمها وإنجاحها للماراثونات التي تنظمها الجمعية، بالإضافة إلى الشركات الداعمة لجميع الماراثونات وعلى رأسهم شركة البوتاس إلى جانب الراعي الرسمي للمياه شركة مسافي وشركة زين للاتصالات وهيئة تنشيط السياحة.

وينقسم ألترا ماراثون البحر الميت لـ 3 فئات إلى جانب سباق الأطفال، حيث جرى فتح باب التسجيل للماراثون على الموقع الإلكتروني للجمعيةrunjordan ومكتب الجمعية الأردنية للماراثونات، ويمكن التسجيل عن طريق موقع الجمعية على الإنترنت أو من خلال مكتب الجمعية في منطقة الشميساني.

وسينطلق الألترا ماراثون من شاطئ عمان السياحي في البحر الميت، والذي يضم 3 سباقات رئيسية؛ سباق 50 كم التراماراثون (فردي / تتابع)، سباق 21 كم نصف ماراثون ونصف ماراثون لذوي الاحتياجات الخاصة (كفيفين وكراسي محركة )، سباق 10 كم وال 10 كم للكفيفين والكراسي المتحركة، فيما يشهد يوم الجمعة 3 الشهر المقبل لسباق الخاص بالأطفال الذي سيقام في حدائق الحسين.

--(بترا)

خ خ/م ف/ف ق

02/04/2024 15:00:35