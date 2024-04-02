بريطانيا تدعو لتحقيق عاجل بمقتل عمال إغاثة بريطانيين في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 2 نيسان (بترا)- دعا رئيس الوزراء البريطاني يشي سوناك، إسرائيل إلى إجراء تحقيق عاجل في الغارة الجوية التي أدت إلى مقتل سبعة أشخاص يعملون في مؤسسة (World Central Kitchen) الخيرية.
ونقلت صحيفة "غارديان" البريطانية عن سوناك قوله: "شعرت بالصدمة والحزن لمقتل موظفي الإغاثة"، وأضاف "إنهم يقومون بعمل رائع لتخفيف المعاناة التي يعيشها الكثيرون في غزة، ينبغي الثناء عليهم وعلى عملهم".
وأكد سوناك أنه "يجب على إسرائيل التحقيق في ما حدث بشكل عاجل، لأن من الواضح أن هناك أسئلة تحتاج إلى إجابة".
من جهته، قال وزير الخارجية والتنمية البريطاني ديفيد كاميرون، على حسابه على منصة (إكس): "هناك تقارير تفيد بمقتل أكثر من مواطن بريطاني". وأضاف: "هؤلاء كانون يعملون لتوزيع مساعدات منقذة للحياة لمن هم بحاجة ماسة إليها".
وشدد على أن من الضروري حماية موظفي الإغاثة الإنسانية وتمكينهم من أداء عملهم"، داعيا "إسرائيل إلى إجراء تحقيق فوري وتفسير كامل وواضح لما حدث" .
--(بترا)
ر ش / ع س
02/04/2024 14:58:45
MENAFN02042024000117011021ID1108050520
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