بريطانيا تدعو لتحقيق عاجل بمقتل عمال إغاثة بريطانيين في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 2 نيسان (بترا)- دعا رئيس الوزراء البريطاني يشي سوناك، إسرائيل إلى إجراء تحقيق عاجل في الغارة الجوية التي أدت إلى مقتل سبعة أشخاص يعملون في مؤسسة (World Central Kitchen) الخيرية.

ونقلت صحيفة "غارديان" البريطانية عن سوناك قوله: "شعرت بالصدمة والحزن لمقتل موظفي الإغاثة"، وأضاف "إنهم يقومون بعمل رائع لتخفيف المعاناة التي يعيشها الكثيرون في غزة، ينبغي الثناء عليهم وعلى عملهم".

وأكد سوناك أنه "يجب على إسرائيل التحقيق في ما حدث بشكل عاجل، لأن من الواضح أن هناك أسئلة تحتاج إلى إجابة".

من جهته، قال وزير الخارجية والتنمية البريطاني ديفيد كاميرون، على حسابه على منصة (إكس): "هناك تقارير تفيد بمقتل أكثر من مواطن بريطاني". وأضاف: "هؤلاء كانون يعملون لتوزيع مساعدات منقذة للحياة لمن هم بحاجة ماسة إليها".

وشدد على أن من الضروري حماية موظفي الإغاثة الإنسانية وتمكينهم من أداء عملهم"، داعيا "إسرائيل إلى إجراء تحقيق فوري وتفسير كامل وواضح لما حدث" .

--(بترا)

ر ش / ع س

02/04/2024 14:58:45