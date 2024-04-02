71 شهيدا و102 مصاب في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية
التاريخ
4/2/2024 2:40:30 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 نيسان (بترا)- قالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال ارتكبت اليوم الثلاثاء، 7 مجازر بحق العائلات في قطاع غزة، أسفر عنها استشهاد 71 فلسطينيا، وإصابة 102 خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية.
وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 32916، والإصابات إلى 75494 غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول الماضي.
وأوضحت أن آلاف الضحايا ما يزالوا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم .
--(بترا)
رصد/رس/ف ق
02/04/2024 14:25:08
MENAFN02042024000117011021ID1108050518
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