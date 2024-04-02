71 شهيدا و102 مصاب في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 نيسان (بترا)- قالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال ارتكبت اليوم الثلاثاء، 7 مجازر بحق العائلات في قطاع غزة، أسفر عنها استشهاد 71 فلسطينيا، وإصابة 102 خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 32916، والإصابات إلى 75494 غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول الماضي.

وأوضحت أن آلاف الضحايا ما يزالوا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم .

--(بترا)

رصد/رس/ف ق

02/04/2024 14:25:08