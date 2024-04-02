Tuesday, 02 April 2024 11:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


محاضرات توعوية عن الواقع المائي في الأردن

4/2/2024 2:40:30 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 2 نيسان (بترا)- نظّمت وزارة المياه والري /سلطة المياه، محاضرات توعوية بمدارس في محافظة إربد ضمن حملاتها الوطنية للتوعية بواقع المياه في الأردن لطلبة المدارس للعام 2023-2024، بالتعاون مع قطاع التربية والتعليم وبدعم من التعاون الدولي الألماني (GIZ) نيابة عن الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الاجتماعية الألمانية.
وتضمنت الحاضرات عرض فيديوهات لتعريف الطلاب بالواقع المائي في الأردن وتحديات شح المياه، وجهود توصيل المياه إلى المنازل ومؤسسات الدولة والطرق، وآلية ترشيد الاستهلاك المائي وتوزيع مواد توعوية على الطلاب لتحفيزهم على الممارسات المائية السليمة.
وبين المساعد لشؤون الإعلام والاتصال عمر سلامة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن الوزارة مستمرة بمثل هذه الحملات بين طلاب المدارس لمواجهة تحديات شح المياه وخاصة في المجتمعات المضيفة للاجئين وما يترتب عليها من استهلاك إضافي لكميات المياه المتاحة في الأردن.
--(بترا)
ي ع/ع س/ف ق
02/04/2024 14:11:58

MENAFN02042024000117011021ID1108050517

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث