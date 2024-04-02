محاضرات توعوية عن الواقع المائي في الأردن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 نيسان (بترا)- نظّمت وزارة المياه والري /سلطة المياه، محاضرات توعوية بمدارس في محافظة إربد ضمن حملاتها الوطنية للتوعية بواقع المياه في الأردن لطلبة المدارس للعام 2023-2024، بالتعاون مع قطاع التربية والتعليم وبدعم من التعاون الدولي الألماني (GIZ) نيابة عن الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الاجتماعية الألمانية.

وتضمنت الحاضرات عرض فيديوهات لتعريف الطلاب بالواقع المائي في الأردن وتحديات شح المياه، وجهود توصيل المياه إلى المنازل ومؤسسات الدولة والطرق، وآلية ترشيد الاستهلاك المائي وتوزيع مواد توعوية على الطلاب لتحفيزهم على الممارسات المائية السليمة.

وبين المساعد لشؤون الإعلام والاتصال عمر سلامة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن الوزارة مستمرة بمثل هذه الحملات بين طلاب المدارس لمواجهة تحديات شح المياه وخاصة في المجتمعات المضيفة للاجئين وما يترتب عليها من استهلاك إضافي لكميات المياه المتاحة في الأردن.

--(بترا)

ي ع/ع س/ف ق

02/04/2024 14:11:58