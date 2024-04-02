محاضرات توعوية عن الواقع المائي في الأردن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 نيسان (بترا)- نظّمت وزارة المياه والري /سلطة المياه، محاضرات توعوية بمدارس في محافظة إربد ضمن حملاتها الوطنية للتوعية بواقع المياه في الأردن لطلبة المدارس للعام 2023-2024، بالتعاون مع قطاع التربية والتعليم وبدعم من التعاون الدولي الألماني (GIZ) نيابة عن الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الاجتماعية الألمانية.
وتضمنت الحاضرات عرض فيديوهات لتعريف الطلاب بالواقع المائي في الأردن وتحديات شح المياه، وجهود توصيل المياه إلى المنازل ومؤسسات الدولة والطرق، وآلية ترشيد الاستهلاك المائي وتوزيع مواد توعوية على الطلاب لتحفيزهم على الممارسات المائية السليمة.
وبين المساعد لشؤون الإعلام والاتصال عمر سلامة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن الوزارة مستمرة بمثل هذه الحملات بين طلاب المدارس لمواجهة تحديات شح المياه وخاصة في المجتمعات المضيفة للاجئين وما يترتب عليها من استهلاك إضافي لكميات المياه المتاحة في الأردن.
--(بترا)
ي ع/ع س/ف ق
02/04/2024 14:11:58
MENAFN02042024000117011021ID1108050517
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.