استشهاد 6050 طالبا وقصف 408 مدارس منذ بداية العدوان على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 2 نيسان (بترا)- أفادت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، باستشهاد 6050 طالبا، وإصابة 10 آلاف و219 بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة في السابع من تشرين الأول الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إن "عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 5994 طالبا، والذين أصيبوا إلى 9890، في حين استُشهد في الضفة 56 طالبا وأصيب 329 آخرون، إضافة إلى اعتقال 105".

وأشارت الوزارة إلى أن "266 معلما وإداريا استُشهدوا وأصيب 973 بجروح في قطاع غزة، في حين أصيب ستة بجروح في الضفة، واعتُقل أكثر من 73 في الضفة".

ولفتت إلى أن "286 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 111 منها لإضرار بالغة، و40 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 57 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب، كما تم استخدام 133 مدرسة حكومية كمراكز للإيواء في قطاع غزة".

وأكدت التربية أن "620 ألف طالب في قطاع غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم منذ بدء العدوان، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية، ويواجهون ظروفا صحية صعبة".

--(بترا)

رصد/ أغ/ع س/ف ق

02/04/2024 14:05:08