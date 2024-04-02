أندية المحترفين تثمن مواقف الملك الداعمة للأشقاء في فلسطين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 نيسان (بترا)- ثمنت أندية المحترفين لكرة القدم، مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني، وولي عهده؛ سمو الأمير الحسين الداعمة للأشقاء في فلسطين عامة وغزة خاصة.
وقال رؤساء الأندية خلال اجتماعهم الذي عقد مساء أمس في مقر النادي الأهلي، إن الأردن كان وما يزال بقيادته الهاشمية سندا وداعما للأشقاء.
كما ثمنت الأندية دور الأجهزة الأمنية في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، ودورها في الحفاظ على مقدرات الوطن، مستنكرة خروج البعض عن عادات وتقاليد الشعب الأردني الكبير بأخلاقه وقيمه.
ودعت الأندية الجميع للالتفاف حول القيادة الهاشمية المظفرة، وعدم المساس بأمن الوطن ومقدراته في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة.
وكانت الأندية قد ناقشت خلال اجتماعها العقبات والمشاكل التي تعتري طريقها، ولا سيما العوائق المادية، داعية اتحاد الكرة لاجتماع مع رؤساء الأندية يوم 14 الحالي لمناقشة العديد من التفاصيل.
--(بترا)
خ خ/ ف ج
02/04/2024 13:31:17
MENAFN02042024000117011021ID1108050514
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