أندية المحترفين تثمن مواقف الملك الداعمة للأشقاء في فلسطين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 نيسان (بترا)- ثمنت أندية المحترفين لكرة القدم، مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني، وولي عهده؛ سمو الأمير الحسين الداعمة للأشقاء في فلسطين عامة وغزة خاصة.

وقال رؤساء الأندية خلال اجتماعهم الذي عقد مساء أمس في مقر النادي الأهلي، إن الأردن كان وما يزال بقيادته الهاشمية سندا وداعما للأشقاء.

كما ثمنت الأندية دور الأجهزة الأمنية في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، ودورها في الحفاظ على مقدرات الوطن، مستنكرة خروج البعض عن عادات وتقاليد الشعب الأردني الكبير بأخلاقه وقيمه.

ودعت الأندية الجميع للالتفاف حول القيادة الهاشمية المظفرة، وعدم المساس بأمن الوطن ومقدراته في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة.

وكانت الأندية قد ناقشت خلال اجتماعها العقبات والمشاكل التي تعتري طريقها، ولا سيما العوائق المادية، داعية اتحاد الكرة لاجتماع مع رؤساء الأندية يوم 14 الحالي لمناقشة العديد من التفاصيل.

--(بترا)

خ خ/ ف ج

02/04/2024 13:31:17