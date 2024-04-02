Tuesday, 02 April 2024 11:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أندية المحترفين تثمن مواقف الملك الداعمة للأشقاء في فلسطين

4/2/2024 2:40:29 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 2 نيسان (بترا)- ثمنت أندية المحترفين لكرة القدم، مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني، وولي عهده؛ سمو الأمير الحسين الداعمة للأشقاء في فلسطين عامة وغزة خاصة.
وقال رؤساء الأندية خلال اجتماعهم الذي عقد مساء أمس في مقر النادي الأهلي، إن الأردن كان وما يزال بقيادته الهاشمية سندا وداعما للأشقاء.
كما ثمنت الأندية دور الأجهزة الأمنية في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، ودورها في الحفاظ على مقدرات الوطن، مستنكرة خروج البعض عن عادات وتقاليد الشعب الأردني الكبير بأخلاقه وقيمه.
ودعت الأندية الجميع للالتفاف حول القيادة الهاشمية المظفرة، وعدم المساس بأمن الوطن ومقدراته في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة.
وكانت الأندية قد ناقشت خلال اجتماعها العقبات والمشاكل التي تعتري طريقها، ولا سيما العوائق المادية، داعية اتحاد الكرة لاجتماع مع رؤساء الأندية يوم 14 الحالي لمناقشة العديد من التفاصيل.
--(بترا)
خ خ/ ف ج
02/04/2024 13:31:17

MENAFN02042024000117011021ID1108050514

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث