تحويل الدوام بجامعة الطفيلة التقنية الأحد والاثنين إلكترونيا

MENAFN - Jordan News Agency)

الطفيلة 2 نيسان (بترا)- قرر رئيس جامعة الطفيلة التقنية الدكتور بسام زعل المحاسنة تحويل دوام الطلبة والمدرسين يومي الأحد والاثنين المقبلين إلكترونيًا (عن بعد).

وقال المحاسنة في تصريح صحفي، إن القرار جاء لتخفيف أعباء التنقل والسفر على الطلبة القادمين من المحافظات الأخرى، والحد من الأزمات المرورية سيما التي تترافق مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

--(بترا)

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02/04/2024 13:31:00