Tuesday, 02 April 2024 11:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تحويل الدوام بجامعة الطفيلة التقنية الأحد والاثنين إلكترونيا

4/2/2024 2:40:29 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الطفيلة 2 نيسان (بترا)- قرر رئيس جامعة الطفيلة التقنية الدكتور بسام زعل المحاسنة تحويل دوام الطلبة والمدرسين يومي الأحد والاثنين المقبلين إلكترونيًا (عن بعد).
وقال المحاسنة في تصريح صحفي، إن القرار جاء لتخفيف أعباء التنقل والسفر على الطلبة القادمين من المحافظات الأخرى، والحد من الأزمات المرورية سيما التي تترافق مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.
--(بترا)
س م/م ف/ف ق
02/04/2024 13:31:00

MENAFN02042024000117011021ID1108050513

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث