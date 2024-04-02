تحويل الدوام بجامعة الطفيلة التقنية الأحد والاثنين إلكترونيا

تحويل الدوام بجامعة الطفيلة التقنية الأحد والاثنين إلكترونيا
التاريخ
4/2/2024 2:40:29 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
الطفيلة 2 نيسان (بترا)- قرر رئيس جامعة الطفيلة التقنية الدكتور بسام زعل المحاسنة تحويل دوام الطلبة والمدرسين يومي الأحد والاثنين المقبلين إلكترونيًا (عن بعد).
وقال المحاسنة في تصريح صحفي، إن القرار جاء لتخفيف أعباء التنقل والسفر على الطلبة القادمين من المحافظات الأخرى، والحد من الأزمات المرورية سيما التي تترافق مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.
--(بترا)
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02/04/2024 13:31:00
MENAFN02042024000117011021ID1108050513
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