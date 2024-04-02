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الاتحاد الأوروبي يدين مقتل عاملين إنسانيين في غزة

4/2/2024 2:40:28 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 2 نيسان (بترا)- دان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بورلي، اليوم الثلاثاء، الغارة الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل سبعة عمال إنسانيين من منظمة وورلد سنترال كيتشن الأميركية الخيرية في غزة.
ودعا بوريل عبر منصة (أكس) إلى فتح تحقيق عاجل.
وقال "أدين هذا الهجوم، وأدعو إلى بدء تحقيق في أقرب وقت ممكن".
وأضاف "على الرغم من كل المناشدات لحماية المدنيين وعمال الإغاثة، ما زلنا نرى أبرياء يقتلون".
--(بترا)
رصد/م ح
02/04/2024 13:27:24

MENAFN02042024000117011021ID1108050512

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