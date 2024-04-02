الاتحاد الأوروبي يدين مقتل عاملين إنسانيين في غزة

الاتحاد الأوروبي يدين مقتل عاملين إنسانيين في غزة
التاريخ
4/2/2024 2:40:28 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 نيسان (بترا)- دان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بورلي، اليوم الثلاثاء، الغارة الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل سبعة عمال إنسانيين من منظمة وورلد سنترال كيتشن الأميركية الخيرية في غزة.
ودعا بوريل عبر منصة (أكس) إلى فتح تحقيق عاجل.
وقال "أدين هذا الهجوم، وأدعو إلى بدء تحقيق في أقرب وقت ممكن".
وأضاف "على الرغم من كل المناشدات لحماية المدنيين وعمال الإغاثة، ما زلنا نرى أبرياء يقتلون".
--(بترا)
رصد/م ح
02/04/2024 13:27:24
MENAFN02042024000117011021ID1108050512
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