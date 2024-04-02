بورصة عمان تغلق تداولاتها على 4 ملايين دينار

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 نيسان (بترا)- أغلقت بورصة عمان اليوم الثلاثاء على تداول نحو 3 ملايين سهم، موزعة على 1572 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 4 ملايين دينار.

وانخفض مؤشر البورصة الى النقطة 2437، بنسبة 0.01 بالمئة مقارنة مع إغلاق الجِلسة السابقة.

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 27 شركة أظهرت انخفاضًا في أسعار أسهمها، في حين ارتفعت أسعار أسهم 21 شركة، واستقرت أسعار أسهم 23 شركة أخرى.

--(بترا)

ح خ/م ف/اح

02/04/2024 13:23:22