اختتام بطولة الشباب الرمضانية في مادبا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
مادبا 2 نيسان (بترا)- اختتمت مديرية شباب مادبا فعاليات بطولة الشباب الرمضانية لخماسيات كرة القدم للعام 2024، بحضور نائب محافظ مادبا محمد أبو تايه، ومدير شباب مادبا نايف أبو رمان.
وقال أبو رمان خلال حفل الاختتام، إن إقامة البطولة الرمضانية تهدف إلى استثمار أوقات فراغ الشباب وتعزيز الروح الرياضية وخلق روح التنافس الإيجابي بينهم، واكتشاف المواهب الشبابية الرياضية، مشيدًا بالدور الذي تقوم به وزارة الشباب ممثلة بمديرية شباب مادبا في توفير بيئة تنافسية إيجابية للشباب.
وأضاف، إن هذه البطولة تأتي ضمن فعاليات "رمضانيات" التي تنفذها وزارة الشباب خلال شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أن محافظة مادبا شهدت منافسات شبابية كبيرة ضمت 36 فريقا بمشاركة 432 لاعبا، وانتهت البطولة بفوز كل من "فريق الأصدقاء بالمركز الأول وفوز فريق اتحاد ذيبان بالمركز الثاني.
--(بترا)
ج ب/أ م/اح
02/04/2024 13:22:10
MENAFN02042024000117011021ID1108050510
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