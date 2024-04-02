اختتام بطولة الشباب الرمضانية في مادبا

MENAFN - Jordan News Agency)

مادبا 2 نيسان (بترا)- اختتمت مديرية شباب مادبا فعاليات بطولة الشباب الرمضانية لخماسيات كرة القدم للعام 2024، بحضور نائب محافظ مادبا محمد أبو تايه، ومدير شباب مادبا نايف أبو رمان.

وقال أبو رمان خلال حفل الاختتام، إن إقامة البطولة الرمضانية تهدف إلى استثمار أوقات فراغ الشباب وتعزيز الروح الرياضية وخلق روح التنافس الإيجابي بينهم، واكتشاف المواهب الشبابية الرياضية، مشيدًا بالدور الذي تقوم به وزارة الشباب ممثلة بمديرية شباب مادبا في توفير بيئة تنافسية إيجابية للشباب.

وأضاف، إن هذه البطولة تأتي ضمن فعاليات "رمضانيات" التي تنفذها وزارة الشباب خلال شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أن محافظة مادبا شهدت منافسات شبابية كبيرة ضمت 36 فريقا بمشاركة 432 لاعبا، وانتهت البطولة بفوز كل من "فريق الأصدقاء بالمركز الأول وفوز فريق اتحاد ذيبان بالمركز الثاني.

--(بترا)

ج ب/أ م/اح

02/04/2024 13:22:10