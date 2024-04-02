7.726 مليون اشتراك بخدمات الخلوي عريض النطاق

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 نيسان (بترا)- بلغ مجموع اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة "الخلوي" عريضة النطاق حوالي 7.726 مليون اشتراك حتى نهاية الربع الأخير من العام 2023.

ووفقا للتقرير الإحصائي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات الذي يتناول مؤشرات قطاع الاتصالات للربع الأخير من العام 2023، توزعت الاشتراكات على 73 بالمئة للدفع المسبق و27 بالمئة اشتراك للدفع اللاحق، فيما بلغت نسبة اشتراكات خطوط (الصوت والبيانات) 85 بالمئة، واشتراكات خطوط البيانات فقط 15 بالمئة.

وبلغ مجموع الحركة الهاتفية الصوتية المتنقلة حوالي 7.6 مليار دقيقة، موزعة على 97 بالمئة محليا و3 بالمئة دولياً، وبلغت الرسائل النصية المرسلة حوالي 260 مليون رسالة نصية.

كما بلغت نسبة الانتشار لاشتراكات الهاتف المتنقل حتى نهاية الربع الأخير من العام 2023 ما نسبته 67.1 بالمئة وفقا لعدد السكان الإجمالي، بينما بلغت نسبة الانتشار 103.3 بالمئة وفقا لعدد السكان الذين تتجاوز أعمارهم 15 سنة.

--(بترا)

غ ح/ أ أ/اح

02/04/2024 13:19:37