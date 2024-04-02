ارتفاع أسعار النفط عالميا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 نيسان (بترا)- ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء، مدعومة بمؤشرات على تحسن الطلب وصعود العقود الآجلة الأميركية إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر في الجلسة السابقة.

وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم حزيران 37 سنتًا إلى 87.79 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر أيار 32 سنتًا إلى 84.03 دولار للبرميل.

--(بترا)

رصد/رس/اح

02/04/2024 13:14:14