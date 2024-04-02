جمعية رجال الأعمال تؤكد اعتزازها بالأجهزة الأمنية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 نيسان (بترا)-أكدت جمعية رجال الأعمال الأردنيين اعتزازها بالأجهزة الأمنية العين الساهرة على أمن واستقرار المملكة، مجددة الولاء والوقوف خلف قائد الوطن جلالة الملك عبد الله الثاني.

وقالت الجمعية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الأردن سيبقي قويا شامخا بفضل قيادته الهاشمية الحكيمة، وأبناء شعبه المرابطين والمتماسكين، داعية للضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن واستقراره.

وثمن رئيس الجمعية حمدي الطباع جهود الأجهزة الأمنية المبذولة في حماية أمن الوطن، والتصدي لأي محاولة لإثارة الفتنة والفوضى والتأثير على استقرار المملكة، مؤكدا أن أمن واستقرار البلاد في ظل القيادة الهاشمية فوق كل اعتبار، داعيا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من تسول له نفسه زعزعة أمن المملكة.

وأكد أن منتسبي جهاز الأمن العام والأجهزة الأمنية المختلفة هم حماة الوطن ولا يجوز التعدي عليهم، مشيرا إلى أن الأردن بقيادته الهاشمية الحكيمة يقف على الدوام مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وحماية المقدسات.

ولفت في هذا الصدد إلى أن المملكة بذلت تضحيات كبيرة، وقدمت كوكبة من الشهداء دفاعا عن فلسطين، إلى جانب إسنادها بكل الظروف وتقديم العون الإنساني المستمر، ولاسيما الإنزالات الجوية لإغاثة أهالي قطاع غزة.

--(بترا)

س ص/ ف ج

02/04/2024 13:13:43