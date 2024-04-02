جمعية رجال الأعمال تؤكد اعتزازها بالأجهزة الأمنية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 نيسان (بترا)-أكدت جمعية رجال الأعمال الأردنيين اعتزازها بالأجهزة الأمنية العين الساهرة على أمن واستقرار المملكة، مجددة الولاء والوقوف خلف قائد الوطن جلالة الملك عبد الله الثاني.
وقالت الجمعية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الأردن سيبقي قويا شامخا بفضل قيادته الهاشمية الحكيمة، وأبناء شعبه المرابطين والمتماسكين، داعية للضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن واستقراره.
وثمن رئيس الجمعية حمدي الطباع جهود الأجهزة الأمنية المبذولة في حماية أمن الوطن، والتصدي لأي محاولة لإثارة الفتنة والفوضى والتأثير على استقرار المملكة، مؤكدا أن أمن واستقرار البلاد في ظل القيادة الهاشمية فوق كل اعتبار، داعيا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من تسول له نفسه زعزعة أمن المملكة.
وأكد أن منتسبي جهاز الأمن العام والأجهزة الأمنية المختلفة هم حماة الوطن ولا يجوز التعدي عليهم، مشيرا إلى أن الأردن بقيادته الهاشمية الحكيمة يقف على الدوام مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وحماية المقدسات.
ولفت في هذا الصدد إلى أن المملكة بذلت تضحيات كبيرة، وقدمت كوكبة من الشهداء دفاعا عن فلسطين، إلى جانب إسنادها بكل الظروف وتقديم العون الإنساني المستمر، ولاسيما الإنزالات الجوية لإغاثة أهالي قطاع غزة.
--(بترا)
س ص/ ف ج
02/04/2024 13:13:43
MENAFN02042024000117011021ID1108050507
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