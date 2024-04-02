السيسي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لمصر لفترة ثالثة

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القاهرة 2 نيسان (بترا)- أدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية رئيسا للبلاد لفترة ثالثة، أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكانت أولى محطات السيسي رئيسا لمصر في عام 2014، وامتدت فترة الولاية الأولى له حتى عام 2018.

وفي انتخابات الرئاسة لعام 2018 فاز السيسي، بنسبة 97.08 بالمئة من الأصوات الصحيحة، وأدى اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.

وكان من المفترض أن تستمر تلك الولاية 4 سنوات، ولكن تخللها تعديلات دستورية في عام 2019 على أن يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.

وأجريت الانتخابات الرئاسية الثالثة في كانون الأول الماضي بين أربعة مرشحين حسمت لصالح السيسي لفترة رئاسية ثالثة بنسبة 89.6 بالمئة من إجمالي الأصوات الصحيحة، بنسبة مشاركة وصلت 66.8 بالمئة، جعلتها الأعلى في تاريخ مصر.

--(بترا)

ن ا/ أ أ

02/04/2024 12:58:46