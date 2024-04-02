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فنلندا: طفل يطلق النار في مدرسة ابتدائية ويصيب 3 قصر

4/2/2024 2:40:26 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 2 نيسان (بترا)- أصيب 3 أطفال قصر اليوم الثلاثاء، بعد أن فتح طفل النار في مدرسة ابتدائية على زملائه بمنطقة "فانتا" خارج العاصمة الفنلندية هلسنكي، وفق ما أعلنت الشرطة الفلندية.
وبحسب التلفزيون الفنلندي الرسمي، ذكرت الشرطة في بيان أنه جرى إلقاء القبض على المهاجم، مشيرا إلى أن جميع المتورطين في حادث إطلاق النار هم من الأطفال القصر.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م
02/04/2024 12:48:21

MENAFN02042024000117011021ID1108050505

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