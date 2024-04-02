القبض على مطلوب ثان من قائمة المطلوبين الخطرين بالرويشد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 نيسان (بترا) - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن قوة أمنية خاصة نفذت فجر اليوم الثلاثاء، مداهمة لمكان وجود أحد المطلوبين الخطرين (ممن جرى نشر صورهم وتعميمها) لارتباطهم بعصابات إقليمية للإتجار بالمخدرات وتهريبها في منطقة منشية الغياث في لواء الرويشد، وألقت القبض عليه.
وأكد الناطق الإعلامي أن المداهمة جاءت بعد جهد عملياتي واستخباري جرى خلاله تحديد مكان وجود المطلوب "عايد حسين عايد الغياث"، والمطلوب بـ 14 طلبا بقضايا استيراد المواد المخدرة والإتجار بها، والاشتراك مع عصابات دولية وإقليمية، وتأليف جمعيات الأشرار، وإطلاق عيارات نارية، وضبط بحوزته سلاح ناري أوتوماتيكي، وكمية من الذخيرة.
وأشار إلى أن التحقيقات والعمل مستمران لجمع المعلومات عن بقية الأشخاص المطلوبين، وإلقاء القبض عليهم.
--(بترا)
ل م/أ م/ ف ج
02/04/2024 12:54:48
MENAFN02042024000117011021ID1108050504
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