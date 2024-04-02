مدير تربية جرش: مبادرة حقق تصقل مهارات الطلبة القيادية

MENAFN - Jordan News Agency)



جرش 2 نيسان (بترا) – قال مدير التربية والتعليم في محافظة جرش الدكتور ابراهيم محاسنة اليوم الثلاثاء، ان مبادرة القيادة للمدارس "حقق" تهدف الى صقل مهارات وقدرات الطلاب القيادية وإبراز قدراتهم ليكونوا مواطنين فاعلين ومنتمين لوطنهم ومساهمين في مسيرة التنمية الشاملة وإطلاق طاقاتهم الإبداعية من خلال مشاركاتهم في المخيمات والفعاليات والأنشطة المتنوعة.

واكد محاسنة خلال لقائه في مكتبه اليوم، رئيس و أعضاء مجلس مبادرة القيادة للمدارس "حقق" دعمه الكامل لإنجاح أهداف المبادرة.

كما طالب المحاسنة المجلس بتعزيز نشاطه من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة التطوعية داخل المدارس وتنظيم الجهد الشبابي التطوعي في مدارس المحافظة، مبديا استعداده لتقديم جميع الدعم لمجلس المبادرة الذي سينعكس على المدارس والطلبة والمجتمع بشكل عام بصورة إيجابية وينمي روح المواطنة لدى الطلاب.

--(بترا )

ع ف /اص/اح

02/04/2024 12:44:33

