تأهل فريق البلقاء التطبيقية للمسابقة النهائية لشركة هواوي

MENAFN - Jordan News Agency)

السلط 2 نيسان (بترا)- تأهل فريق جامعة البلقاء التطبيقية للمرحلة النهائية لمسابقة شركة هواوي العالمية التي ستعقد في جمهورية الصين في 22 أيار المقبل.

وقال رئيس الجامعة الدكتور أحمد العجلوني إن هذا الإنجاز المتميز سيساهم في رفع سمعة التعليم العالي الأردني، ويدل على الطاقات البشرية المتميزة في الأردن من أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الجامعة.

وأضاف، إن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية في الأردن بسبب اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يسعى ليكون الأردن مركزاً إقليمياً في المنطقة لهذا القطاع الحيوي الذي يدخل في جميع مناحي الحياة في دول العالم كافة، مشيراً إلى أن العديد من الدول حققت نجاحات باهرة وقفزات نوعية في الدخل القومي من خلال هذا القطاع.

يذكر ان فريق جامعة البلقاء التطبيقية كان حصد جميع بطاقات التأهل التنافسية في المسابقة في مجال تقنيات المعلومات والاتصالات على مستوى الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسختها السابعة التي أقيمت في العاصمة البحرينية المنامة حيث حقق الفريق المركز الثالث في لمسابقة محققاً بذلك التأهل للمسابقة النهائية التي ستقام في الصين أيار المقبل.

وتكون الفريق من الطلبة عمار شحادة من كلية الذكاء الاصطناعي، محمد أبو صاع من كلية الهندسة وياسمين الرفاعي من كلية الذكاء الإصطناعي.

--(بترا)

أع/ أ أ/اح

02/04/2024 12:41:00