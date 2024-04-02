تأهل فريق البلقاء التطبيقية للمسابقة النهائية لشركة هواوي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
السلط 2 نيسان (بترا)- تأهل فريق جامعة البلقاء التطبيقية للمرحلة النهائية لمسابقة شركة هواوي العالمية التي ستعقد في جمهورية الصين في 22 أيار المقبل.
وقال رئيس الجامعة الدكتور أحمد العجلوني إن هذا الإنجاز المتميز سيساهم في رفع سمعة التعليم العالي الأردني، ويدل على الطاقات البشرية المتميزة في الأردن من أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الجامعة.
وأضاف، إن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية في الأردن بسبب اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يسعى ليكون الأردن مركزاً إقليمياً في المنطقة لهذا القطاع الحيوي الذي يدخل في جميع مناحي الحياة في دول العالم كافة، مشيراً إلى أن العديد من الدول حققت نجاحات باهرة وقفزات نوعية في الدخل القومي من خلال هذا القطاع.
يذكر ان فريق جامعة البلقاء التطبيقية كان حصد جميع بطاقات التأهل التنافسية في المسابقة في مجال تقنيات المعلومات والاتصالات على مستوى الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسختها السابعة التي أقيمت في العاصمة البحرينية المنامة حيث حقق الفريق المركز الثالث في لمسابقة محققاً بذلك التأهل للمسابقة النهائية التي ستقام في الصين أيار المقبل.
وتكون الفريق من الطلبة عمار شحادة من كلية الذكاء الاصطناعي، محمد أبو صاع من كلية الهندسة وياسمين الرفاعي من كلية الذكاء الإصطناعي.
--(بترا)
أع/ أ أ/اح
02/04/2024 12:41:00
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