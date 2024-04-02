اختتام بطولة الشباب الرمضانية في شباب جرش

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جرش 2 نيسان (بترا) - اختتمت مديرية شباب جرش مساء امس الاثنين، فعاليات بطولة الشباب الرمضانية لخماسيات كرة القدم للعام 2024.

وقال نائب محافظ جرش الدكتور محمد العوامرة إن إقامة البطولة الرمضانية تهدف إلى استثمار أوقات فراغ الشباب وتعزيز الروح الرياضية وخلق روح التنافس الإيجابي بينهم واكتشاف المواهب الشبابية الرياضية، مشيدًا بالدور الذي تقوم به وزارة الشباب ممثلة بمديرية شباب جرش في توفير بيئة تنافسية إيجابية للشباب.

وبين مدير الشباب الدكتور حمزة العقيلي إن هذه البطولة تأتي ضمن فعاليات "رمضانيات" التي تنفذها وزارة الشباب خلال شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أن محافظة جرش شهدت منافسات شبابية كبيرة ضمت 24 فريقا .

وانتهت البطولة بفوز كل من فريق المحترفين بالمركز الأول، وفوز فريق الملتقى بالمركز الثاني، وحصل فريق المهيب على المركز الثالث، أما فريق الكتة حصل على المركز الثالث مكرر .

--(بترا)

ع ف /اص/اح

02/04/2024 12:37:30

