اختتام بطولة الشباب الرمضانية في شباب جرش

(MENAFN
- Jordan News Agency)
جرش 2 نيسان (بترا) - اختتمت مديرية شباب جرش مساء امس الاثنين، فعاليات بطولة الشباب الرمضانية لخماسيات كرة القدم للعام 2024.
وقال نائب محافظ جرش الدكتور محمد العوامرة إن إقامة البطولة الرمضانية تهدف إلى استثمار أوقات فراغ الشباب وتعزيز الروح الرياضية وخلق روح التنافس الإيجابي بينهم واكتشاف المواهب الشبابية الرياضية، مشيدًا بالدور الذي تقوم به وزارة الشباب ممثلة بمديرية شباب جرش في توفير بيئة تنافسية إيجابية للشباب.
وبين مدير الشباب الدكتور حمزة العقيلي إن هذه البطولة تأتي ضمن فعاليات "رمضانيات" التي تنفذها وزارة الشباب خلال شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أن محافظة جرش شهدت منافسات شبابية كبيرة ضمت 24 فريقا .
وانتهت البطولة بفوز كل من فريق المحترفين بالمركز الأول، وفوز فريق الملتقى بالمركز الثاني، وحصل فريق المهيب على المركز الثالث، أما فريق الكتة حصل على المركز الثالث مكرر .
--(بترا)
ع ف /اص/اح
02/04/2024 12:37:30
MENAFN02042024000117011021ID1108050501
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