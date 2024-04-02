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وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيرته البلجيكية

4/2/2024 2:40:24 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمّان 2 نيسان(بترا) - تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من وزيرة خارجية بلجيكا حاجة لحبيب، جرى خلاله بحث سبل إنهاء الوضع الكارثي الذي يستمر العدوان الإسرائيلي على غزة في مفاقمته.

وأكد الوزيران ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات إلى جميع أنحاء قطاع غزة.

وبحث الصفدي ونظيرته البلجيكية التي ترأس بلادها الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، الجهود المستهدفة في منع هجوم إسرائيلي أوسع على رفح.

كما أجرى الصفدي، اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية ألبانيا إيجلي حساني، بحث خلاله الوضع الكارثي في غزة وجهود بلورة موقف دولي فاعل للتوصل لوقف لإطلاق النار وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

-- (بترا)


ص خ/أ م/ب ط

02/04/2024 12:04:33

MENAFN02042024000117011021ID1108050498

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