وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيرته البلجيكية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 2 نيسان(بترا) - تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من وزيرة خارجية بلجيكا حاجة لحبيب، جرى خلاله بحث سبل إنهاء الوضع الكارثي الذي يستمر العدوان الإسرائيلي على غزة في مفاقمته.
وأكد الوزيران ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات إلى جميع أنحاء قطاع غزة.
وبحث الصفدي ونظيرته البلجيكية التي ترأس بلادها الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، الجهود المستهدفة في منع هجوم إسرائيلي أوسع على رفح.
كما أجرى الصفدي، اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية ألبانيا إيجلي حساني، بحث خلاله الوضع الكارثي في غزة وجهود بلورة موقف دولي فاعل للتوصل لوقف لإطلاق النار وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
-- (بترا)
ص خ/أ م/ب ط
02/04/2024 12:04:33
MENAFN02042024000117011021ID1108050498
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