إصابات خلال اقتحام الاحتلال لمخيم قلنديا وكفر عقب شمال القدس المحتلة

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 2 نيسان (بترا) - أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بجروح مختلفة صباح اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلنديا وحي كفر عقب، شمال مدينة القدس المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إنه تم نقل إصابة برصاص الاحتلال لمجمع فلسطين الطبي برام الله، وعشرات الإصابات الأخرى بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاختناق، عولج بعضها في مراكز طبية في المخيم والحي وفي سيارات الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر.

وأوضحت الجمعية أن جيش الاحتلال داهم 10 منازل على الأقل، بينها منازل شهداء وأسرى، وعبثت بمحتوياتها واعتدت على ساكنيها وسط اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وجيش الاحتلال في المنطقة.

--(بترا)

م . ف/أ م / س س

02/04/2024 11:40:55