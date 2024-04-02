إصابات خلال اقتحام الاحتلال لمخيم قلنديا وكفر عقب شمال القدس المحتلة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 2 نيسان (بترا) - أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بجروح مختلفة صباح اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلنديا وحي كفر عقب، شمال مدينة القدس المحتلة.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إنه تم نقل إصابة برصاص الاحتلال لمجمع فلسطين الطبي برام الله، وعشرات الإصابات الأخرى بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاختناق، عولج بعضها في مراكز طبية في المخيم والحي وفي سيارات الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر.
وأوضحت الجمعية أن جيش الاحتلال داهم 10 منازل على الأقل، بينها منازل شهداء وأسرى، وعبثت بمحتوياتها واعتدت على ساكنيها وسط اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وجيش الاحتلال في المنطقة.
--(بترا)
م . ف/أ م / س س
02/04/2024 11:40:55
MENAFN02042024000117011021ID1108050497
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