Tuesday, 02 April 2024 10:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البريد الأردني يقدم خدماته في الصناعة والتجارة بدءا من اليوم

4/2/2024 2:40:23 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 2 نيسان (بترا)- بدأ البريد الأردني اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء، بتقديم خدماته البريدية في وزارة الصناعة والتجارة من خلال مكتب بريدي تم أنشاؤه أخيراً.
وبحسب بيان لشركة البريد، جاء أنشاء المكتب لتلبية احتياجات المراجعين لمبنى الوزارة ومديرية السجل التجاري، حيث سيتمكن المراجع من الحصول على الخدمات البريدية التقليدية وتفعيل الهوية الرقمية والاشتراك بخدمة صندوق البريد أو تجديده.
بالإضافة إلى تقديم خدمات دفع الفواتير والرسوم من خلال اي فواتيركم، وخدمات السحب المالي، وطوابع الواردات.
--(بترا)
غ ح/أ أ / س س
02/04/2024 11:36:02

MENAFN02042024000117011021ID1108050496

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث