البريد الأردني يقدم خدماته في الصناعة والتجارة بدءا من اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 نيسان (بترا)- بدأ البريد الأردني اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء، بتقديم خدماته البريدية في وزارة الصناعة والتجارة من خلال مكتب بريدي تم أنشاؤه أخيراً.

وبحسب بيان لشركة البريد، جاء أنشاء المكتب لتلبية احتياجات المراجعين لمبنى الوزارة ومديرية السجل التجاري، حيث سيتمكن المراجع من الحصول على الخدمات البريدية التقليدية وتفعيل الهوية الرقمية والاشتراك بخدمة صندوق البريد أو تجديده.

بالإضافة إلى تقديم خدمات دفع الفواتير والرسوم من خلال اي فواتيركم، وخدمات السحب المالي، وطوابع الواردات.

--(بترا)

غ ح/أ أ / س س

02/04/2024 11:36:02