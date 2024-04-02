الاحتلال يستولي على 170 دونما شرق بيت لحم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 2 نيسان (بترا) - استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على 170 دونماً من أراضي المواطنين الفلسطينيين في منطقة عرب التعامرة شرق مدينة بيت لحم، بحجة أنها أراضي دولة.
وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم يونس عرار، في بيان اليوم الثلاثاء، إن عملية الاستيلاء هي ثالث عملية تحت نفس الذرائع منذ مطلع العام الحالي، ليصل مجمل الأراضي التي استولى عليها الاحتلال إلى 11 ألف دونم من أراضي المواطنين في محافظات القدس ونابلس وبيت لحم.
وأضاف "أن الأمر العسكري المتعلق بالاستيلاء على الأرض في التعامرة، يشير إلى أنها تقع في حوض طبيعي رقم 4 لمنطقتي العقبان والفريديس، وحوض طبيعي رقم 11 لقطعة فاضل في أراضي التعامرة، كما تشير البيانات المكانية المرتبطة بالأمر العسكري إلى أن هدفه هو إجراء عمليات توسعة لمستعمرة "سيدي بار" المقامة على أراضي المواطنين في العقبان".
-- (بترا)
م . ف/أ م/ب ط
02/04/2024 11:28:02
MENAFN02042024000117011021ID1108050495
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.