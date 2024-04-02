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الاحتلال يستولي على 170 دونما شرق بيت لحم

4/2/2024 2:40:22 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 2 نيسان (بترا) - استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على 170 دونماً من أراضي المواطنين الفلسطينيين في منطقة عرب التعامرة شرق مدينة بيت لحم، بحجة أنها أراضي دولة.
وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم يونس عرار، في بيان اليوم الثلاثاء، إن عملية الاستيلاء هي ثالث عملية تحت نفس الذرائع منذ مطلع العام الحالي، ليصل مجمل الأراضي التي استولى عليها الاحتلال إلى 11 ألف دونم من أراضي المواطنين في محافظات القدس ونابلس وبيت لحم.
وأضاف "أن الأمر العسكري المتعلق بالاستيلاء على الأرض في التعامرة، يشير إلى أنها تقع في حوض طبيعي رقم 4 لمنطقتي العقبان والفريديس، وحوض طبيعي رقم 11 لقطعة فاضل في أراضي التعامرة، كما تشير البيانات المكانية المرتبطة بالأمر العسكري إلى أن هدفه هو إجراء عمليات توسعة لمستعمرة "سيدي بار" المقامة على أراضي المواطنين في العقبان".
-- (بترا)
م . ف/أ م/ب ط
02/04/2024 11:28:02

MENAFN02042024000117011021ID1108050495

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