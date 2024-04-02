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استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال جنوب جنين

4/2/2024 2:40:21 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 2 نيسان (بترا) - استشهد شاب فلسطيني من بلدة قباطية جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، متأثرا بجروح أصيب بها، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للبلدة، وفقا لما اعلنه مدير مستشفى الرازي في جنين فواز حماد، في بيان، صباح اليوم الثلاثاء.
وكان الشهيد ربيع فيصل زكارنة (20 عاما) أصيب بجروح خطيرة، خلال اقتحام قوات الاحتلال، فجر السبت الماضي، في بلدة قباطية، كما استشهد الطفل معتصم نبيل أبو عابد (13 عاما) في الاجتياح ذاته.
-- (بترا)
م . ف/اص/ب ط
02/04/2024 11:26:35

MENAFN02042024000117011021ID1108050494

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