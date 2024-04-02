استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال جنوب جنين

استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال جنوب جنين
التاريخ
4/2/2024 2:40:21 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 2 نيسان (بترا) - استشهد شاب فلسطيني من بلدة قباطية جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، متأثرا بجروح أصيب بها، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للبلدة، وفقا لما اعلنه مدير مستشفى الرازي في جنين فواز حماد، في بيان، صباح اليوم الثلاثاء.
وكان الشهيد ربيع فيصل زكارنة (20 عاما) أصيب بجروح خطيرة، خلال اقتحام قوات الاحتلال، فجر السبت الماضي، في بلدة قباطية، كما استشهد الطفل معتصم نبيل أبو عابد (13 عاما) في الاجتياح ذاته.
-- (بترا)
م . ف/اص/ب ط
02/04/2024 11:26:35
MENAFN02042024000117011021ID1108050494
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