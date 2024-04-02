الاحتلال يعتقل 33 فلسطينيا بالضفة الغربية والقدس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 2 نيسان (بترا) - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات وتفتيشات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت 33 فلسطينيا، فيما دارت اشتباكات في بعض المحاور أوقعت إصابات بصفوف الفلسطينيين.
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني في بيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 33 مواطنا، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.
وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة الغربية، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل وفتشتها وعاثت بها خرابا وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.
-- (بترا)
م . ف/أ م/ب ط
02/04/2024 11:13:04
MENAFN02042024000117011021ID1108050492
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