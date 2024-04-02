اليابان تعلن استئناف تمويلها للأونروا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 نيسان (بترا) - أعلنت اليابان اليوم الثلاثاء، استئناف تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة، مؤكدة أنه لا يمكن الاستغناء عن دور الوكالة لمواجهة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة جراء الحرب.

وبحسب وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، قالت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا في تصريحات صحفية، إن بلادها ستنهي تجميد مساهماتها المالية للأونروا، مشيرة إلى أن قرابة 35 مليون دولار من التمويل المقرر أصلا جاهزة للصرف.

وأكدت كاميكاوا التي التقت المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في طوكيو الأسبوع الماضي أن دور الوكالة في معالجة الأزمة الإنسانية في غزة لا غنى عنه، حتى أثناء عملها على تحسين الحوكمة وإدارة المخاطر، وفق تعبيرها.

وتتعرض الأونروا لضغوط غربية منذ أن اتهمت إسرائيل 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم 30 ألفا بالمشاركة في عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول الماضي.

وفي ضوء الاتهامات الإسرائيلية، أعلنت حوالي 15 دولة في مقدمتها الولايات المتحدة، المانح الرئيسي للأونروا، تعليق تمويلها للوكالة رغم تحذيرات الأمم المتحدة من أنه لا بديل يقوم بعمل الوكالة، لا سيما مع التحذيرات المتصاعدة من المجاعة في غزة، ما أدى إلى تجميد تمويل بقيمة 450 مليون دولار للعام الحالي، وهو ما عرقل عمليات الوكالة في غزة، لكن بعض الدول تراجعت عن هذا القرار لاحقا، من بينها أستراليا وكندا وفنلندا والسويد.

وتشير بيانات الأونروا لعام 2022 إلى أن اليابان هي سادس أكبر جهة مانحة للوكالة.

-- (بترا)

رصد/أغ/أ أ/ب ط

02/04/2024 10:37:12