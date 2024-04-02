منظمة وورلد سنترال كيتشن الإغاثية تعلق عملياتها في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 نيسان (بترا) - أعلنت منظمة "وورلد سنترال كيتشن" الإغاثية (المطبخ المركزي العالمي)، التي تتخذ مقرا في الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الثلاثاء، تعليق عملياتها في قطاع غزة، بعد ارتفاع حصيلة ضحايا فريق إغاثي تابع لها إلى 7 موظفين، جراء استهداف مركبتهم بضربة إسرائيلية.

ودانت المنظمة غير الحكومية، في بيان عبر موقعها الرسمي اغتيال 7 عناصر من فريقها بضربة نفذتها القوات المسلحة الإسرائيلية في غزة، مشيرة إلى أن بين الضحايا مواطنون من أستراليا وبولندا والمملكة المتحدة ومواطن يحمل الجنسيتين الأميركية والكندية وفلسطيني.

وقالت المنظمة في بيانها، إنها قررت "تعليق عملياتها في المنطقة".

وشاركت المنظمة بشكل نشط منذ بدء الحرب في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي، في عمليات الإغاثة ولا سيما بتوزيع وجبات غذائية على سكان القطاع المهدد بالمجاعة.

وأوضحت أن فريقها كان يتنقل في قافلة تضم "سيارتين مدرعتين تحملان شعار وورلد سنترال كيتشن وآلية خفيفة" عند تعرضه لضربة.

وتابعت "بالرغم من تنسيق التحركات مع القوات المسلحة الإسرائيلية أصيب الموكب فيما كان يغادر مستودع دير البلح، حيث أفرغ الفريق أكثر من مئة طن من المساعدات الغذائية الإنسانية التي نقلت إلى غزة عن طريق البحر".

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في وقت سابق، إن الاحتلال الإسرائيلي اغتال فريقا إغاثيا مكونا من بريطاني وبولندي وأسترالي وآخر مجهول الهوية، مشيرا إلى أن الغارة على الفريق الأجنبي في دير البلح أسفرت عن استشهاد سائقهم الفلسطيني.

من جهتها، نددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بأشد العبارات استهداف جيش الاحتلال للعاملين بمنظمة المطبخ المركزي العالمي جنوب دير البلح.

وقالت الحركة في بيان اليوم الثلاثاء، إن الجريمة تؤكد أن الاحتلال لا يزال يصر على سياسة قتل المدنيين العزل وفرق الإغاثة الدولية والمنظمات الإنسانية، في إطار مساعيه لإرهاب العاملين فيها، لمنعهم من مواصلة مهامهم الإنسانية.

وطالبت حماس المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإدانة هذا الفعل والتحرك لوضع حد لجرائم الاحتلال وعدوانه على الشعب الفلسطيني، وفقا للبيان.

-- (بترا)

رصد/أغ/أ م/ب ط

02/04/2024 10:35:42