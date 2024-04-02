منظمة وورلد سنترال كيتشن الإغاثية تعلق عملياتها في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 نيسان (بترا) - أعلنت منظمة "وورلد سنترال كيتشن" الإغاثية (المطبخ المركزي العالمي)، التي تتخذ مقرا في الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الثلاثاء، تعليق عملياتها في قطاع غزة، بعد ارتفاع حصيلة ضحايا فريق إغاثي تابع لها إلى 7 موظفين، جراء استهداف مركبتهم بضربة إسرائيلية.
ودانت المنظمة غير الحكومية، في بيان عبر موقعها الرسمي اغتيال 7 عناصر من فريقها بضربة نفذتها القوات المسلحة الإسرائيلية في غزة، مشيرة إلى أن بين الضحايا مواطنون من أستراليا وبولندا والمملكة المتحدة ومواطن يحمل الجنسيتين الأميركية والكندية وفلسطيني.
وقالت المنظمة في بيانها، إنها قررت "تعليق عملياتها في المنطقة".
وشاركت المنظمة بشكل نشط منذ بدء الحرب في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي، في عمليات الإغاثة ولا سيما بتوزيع وجبات غذائية على سكان القطاع المهدد بالمجاعة.
وأوضحت أن فريقها كان يتنقل في قافلة تضم "سيارتين مدرعتين تحملان شعار وورلد سنترال كيتشن وآلية خفيفة" عند تعرضه لضربة.
وتابعت "بالرغم من تنسيق التحركات مع القوات المسلحة الإسرائيلية أصيب الموكب فيما كان يغادر مستودع دير البلح، حيث أفرغ الفريق أكثر من مئة طن من المساعدات الغذائية الإنسانية التي نقلت إلى غزة عن طريق البحر".
وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في وقت سابق، إن الاحتلال الإسرائيلي اغتال فريقا إغاثيا مكونا من بريطاني وبولندي وأسترالي وآخر مجهول الهوية، مشيرا إلى أن الغارة على الفريق الأجنبي في دير البلح أسفرت عن استشهاد سائقهم الفلسطيني.
من جهتها، نددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بأشد العبارات استهداف جيش الاحتلال للعاملين بمنظمة المطبخ المركزي العالمي جنوب دير البلح.
وقالت الحركة في بيان اليوم الثلاثاء، إن الجريمة تؤكد أن الاحتلال لا يزال يصر على سياسة قتل المدنيين العزل وفرق الإغاثة الدولية والمنظمات الإنسانية، في إطار مساعيه لإرهاب العاملين فيها، لمنعهم من مواصلة مهامهم الإنسانية.
وطالبت حماس المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإدانة هذا الفعل والتحرك لوضع حد لجرائم الاحتلال وعدوانه على الشعب الفلسطيني، وفقا للبيان.
-- (بترا)
رصد/أغ/أ م/ب ط
02/04/2024 10:35:42
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