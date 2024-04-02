ارتفاع النفط عالميا بفضل تحسن الطلب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 نيسان (بترا) - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الثلاثاء، مدعومة بمؤشرات على تحسن الطلب وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط، وصعود العقود الآجلة الأميركية إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر في الجلسة السابقة.

ووفقا لوكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم حزيران 37 سنتًا إلى 87.79 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر أيار 32 سنتًا إلى 84.03 دولار للبرميل.

-- (بترا)

رصد/أغ/ب ط

02/04/2024 10:03:28