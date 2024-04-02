ارتفاع النفط عالميا بفضل تحسن الطلب
التاريخ
4/2/2024 2:40:13 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 نيسان (بترا) - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الثلاثاء، مدعومة بمؤشرات على تحسن الطلب وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط، وصعود العقود الآجلة الأميركية إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر في الجلسة السابقة.
ووفقا لوكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم حزيران 37 سنتًا إلى 87.79 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر أيار 32 سنتًا إلى 84.03 دولار للبرميل.
-- (بترا)
رصد/أغ/ب ط
02/04/2024 10:03:28
MENAFN02042024000117011021ID1108050489
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.