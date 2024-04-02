شهداء وجرحى في قصف الاحتلال لمنزل في رفح

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 2 نيسان (بترا) - استشهد عدد من الفلسطينيين، الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، بعد قصف طائرات الاحتلال لمنزل في رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 4 مواطنين بينهم طفلان وإصابة عدد آخر بجروح، بعد قصف الاحتلال منزلا غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة مساء أمس الاثنين إن الاحتلال الإسرائيلي اغتال فريقا إغاثيا مكونا من بريطاني وبولندي وأسترالي وآخر مجهول الهوية، مشيرا إلى أن الغارة على الفريق الأجنبي في دير البلح أسفرت عن استشهاد سائقهم الفلسطيني.

يأتي ذلك في أعقاب انسحاب جيش الاحتلال من داخل مجمع الشفاء الطبي ومحيطه بعد عملية استمرت نحو أسبوعين، في حين تحدثت مصادر فلسطينية عن انتشال نحو 300 جثة من المستشفى.

كما استشهد طفل وأصيب 20 آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت مسجد البشير في منطقة الحكر بدير البلح.

وارتكبت قوات الاحتلال 6 مجازر ضد المدنيين خلال الساعات الـ24 الماضية، أسفرت عن استشهاد 63 فلسطينيا وإصابة 94 آخرين.

وفي حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، إلى 32845 شهيدا، جلهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 75392 إصابة، فيما لا يزال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.

-- (بترا)

رصد/أغ/اص/ب ط

02/04/2024 09:11:41