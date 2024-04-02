شهداء وجرحى في قصف الاحتلال لمنزل في رفح

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 2 نيسان (بترا) - استشهد عدد من الفلسطينيين، الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، بعد قصف طائرات الاحتلال لمنزل في رفح جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 4 مواطنين بينهم طفلان وإصابة عدد آخر بجروح، بعد قصف الاحتلال منزلا غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وقال مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة مساء أمس الاثنين إن الاحتلال الإسرائيلي اغتال فريقا إغاثيا مكونا من بريطاني وبولندي وأسترالي وآخر مجهول الهوية، مشيرا إلى أن الغارة على الفريق الأجنبي في دير البلح أسفرت عن استشهاد سائقهم الفلسطيني.
يأتي ذلك في أعقاب انسحاب جيش الاحتلال من داخل مجمع الشفاء الطبي ومحيطه بعد عملية استمرت نحو أسبوعين، في حين تحدثت مصادر فلسطينية عن انتشال نحو 300 جثة من المستشفى.
كما استشهد طفل وأصيب 20 آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت مسجد البشير في منطقة الحكر بدير البلح.
وارتكبت قوات الاحتلال 6 مجازر ضد المدنيين خلال الساعات الـ24 الماضية، أسفرت عن استشهاد 63 فلسطينيا وإصابة 94 آخرين.
وفي حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، إلى 32845 شهيدا، جلهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 75392 إصابة، فيما لا يزال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.
-- (بترا)
رصد/أغ/اص/ب ط
02/04/2024 09:11:41
MENAFN02042024000117011021ID1108050487
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