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بيونغ يانغ تطلق صاروخا باليستيا وسيئول وواشنطن وطوكيو ترد بمناورة عسكرية مشتركة

4/2/2024 2:36:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلقت كوريا الشمالية أمس صاروخا باليستيا متوسط المدى باتجاه بحر اليابان الذي يسمى أيضا بحر الشرق، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، في أحدث تجربة ضمن سلسلة من اختبارات الأسلحة المحظورة التي أجرتها بيونغ يانغ هذا العام.
وبعد ساعات من ذلك، أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان مناورة جوية مشتركة شملت قاذفات ذات قدرات نووية.
وقال الجيش الكوري الجنوبي في بيان إنه «رصد ما يعتقد أنه صاروخ باليستي متوسط المدى أطلق من منطقة بيونغ يانغ باتجاه بحر الشرق» في إشارة إلى المسطح المائي المعروف أيضا باسم بحر اليابان.
وأضاف: «لقد عززنا المراقبة وتبادلنا المعلومات ذات الصلة عن كثب مع الولايات المتحدة واليابان».
ونددت الولايات المتحدة بإطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا متوسط المدى، وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية ان «عمليات الإطلاق هذه تشكل تهديدا لجيران كوريا الشمالية وتقوض الأمن في المنطقة».
وهذه ثالث تجربة تجريها بيونغ يانغ على صاروخ باليستي منذ مطلع العام بعد اختبارها في مارس صاروخا يعمل بالوقود الصلب أشرف على إطلاقه كيم شخصيا، وإطلاقها في يناير صاروخا مزودا برأس حربي فرط صوتي يتمتع بالقدرة على المناورة.
بدورها، أعلنت طوكيو أنها رصدت إطلاق كوريا الشمالية الصاروخ الباليستي، مشيرة إلى أن خفر السواحل اليابانية طلبوا من السفن توخي الحذر والإبلاغ عن أي جسم يسقط لكن من دون الاقتراب منه.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه)، نقلا عن مصادر حكومية لم تسمها إن الصاروخ «سقط على ما يبدو في مياه تقع خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان».
وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا للصحافيين إن كوريا الشمالية: «أطلقت صواريخ باليستية مرارا» هذا العام، مضيفا ان هذه التجارب الصاروخية تشكل تهديدا للأمن الإقليمي و«غير مقبولة على الإطلاق».
وبعد وقت قصير من الإعلان عن الإطلاق، أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أنها أجرت مناورة جوية مشتركة مع واشنطن وطوكيو أمس بالقرب من شبه الجزيرة الكورية شملت قاذفات قنابل من طراز B52-H ذات قدرة نووية ومقاتلات من طراز F-15K. وتهدف العملية إلى «تحسين الرد المشترك ضد التهديدات النووية والصاروخية القادمة من الشمال»، بحسب المصدر نفسه.
وتأتي هذه التجربة الصاروخية الجديدة بعد أقل من أسبوعين من إعلان وسائل الإعلام الرسمية في بيونغ يانغ أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون أشرف على اختبار ناجح لمحرك يعمل بالوقود الصلب لـ «صاروخ متوسط المدى فرط صوتي من نوع جديد».

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