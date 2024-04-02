بيونغ يانغ تطلق صاروخا باليستيا وسيئول وواشنطن وطوكيو ترد بمناورة عسكرية مشتركة

(MENAFN
- Al-Anbaa) أطلقت كوريا الشمالية أمس صاروخا باليستيا متوسط المدى باتجاه بحر اليابان الذي يسمى أيضا بحر الشرق، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، في أحدث تجربة ضمن سلسلة من اختبارات الأسلحة المحظورة التي أجرتها بيونغ يانغ هذا العام.
وبعد ساعات من ذلك، أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان مناورة جوية مشتركة شملت قاذفات ذات قدرات نووية.
وقال الجيش الكوري الجنوبي في بيان إنه «رصد ما يعتقد أنه صاروخ باليستي متوسط المدى أطلق من منطقة بيونغ يانغ باتجاه بحر الشرق» في إشارة إلى المسطح المائي المعروف أيضا باسم بحر اليابان.
وأضاف: «لقد عززنا المراقبة وتبادلنا المعلومات ذات الصلة عن كثب مع الولايات المتحدة واليابان».
ونددت الولايات المتحدة بإطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا متوسط المدى، وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية ان «عمليات الإطلاق هذه تشكل تهديدا لجيران كوريا الشمالية وتقوض الأمن في المنطقة».
وهذه ثالث تجربة تجريها بيونغ يانغ على صاروخ باليستي منذ مطلع العام بعد اختبارها في مارس صاروخا يعمل بالوقود الصلب أشرف على إطلاقه كيم شخصيا، وإطلاقها في يناير صاروخا مزودا برأس حربي فرط صوتي يتمتع بالقدرة على المناورة.
بدورها، أعلنت طوكيو أنها رصدت إطلاق كوريا الشمالية الصاروخ الباليستي، مشيرة إلى أن خفر السواحل اليابانية طلبوا من السفن توخي الحذر والإبلاغ عن أي جسم يسقط لكن من دون الاقتراب منه.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه)، نقلا عن مصادر حكومية لم تسمها إن الصاروخ «سقط على ما يبدو في مياه تقع خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان».
وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا للصحافيين إن كوريا الشمالية: «أطلقت صواريخ باليستية مرارا» هذا العام، مضيفا ان هذه التجارب الصاروخية تشكل تهديدا للأمن الإقليمي و«غير مقبولة على الإطلاق».
وبعد وقت قصير من الإعلان عن الإطلاق، أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أنها أجرت مناورة جوية مشتركة مع واشنطن وطوكيو أمس بالقرب من شبه الجزيرة الكورية شملت قاذفات قنابل من طراز B52-H ذات قدرة نووية ومقاتلات من طراز F-15K. وتهدف العملية إلى «تحسين الرد المشترك ضد التهديدات النووية والصاروخية القادمة من الشمال»، بحسب المصدر نفسه.
وتأتي هذه التجربة الصاروخية الجديدة بعد أقل من أسبوعين من إعلان وسائل الإعلام الرسمية في بيونغ يانغ أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون أشرف على اختبار ناجح لمحرك يعمل بالوقود الصلب لـ «صاروخ متوسط المدى فرط صوتي من نوع جديد».
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