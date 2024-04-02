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رئيس السنغال الجديد يؤدي اليمين الدستورية ويتعهد بإجراء تغيير منهجي

4/2/2024 2:36:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تعهد اليساري باسيرو ديوماي فاي الذي أصبح أمس الرئيس الخامس للسنغال بعد صعود سريع، بإجراء «تغيير منهجي» على رأس الدولة و«مزيد من السيادة»، فضلا عن التهدئة بعد سنوات من الاضطرابات.
أدى فاي اليمين الدستورية أمام مئات المسؤولين السنغاليين والعديد من رؤساء الدول والقادة الأفارقة في مركز المعارض في مدينة ديامنياديو الجديدة، بالقرب من دكار.
وتعهد الدفاع عن «وحدة الأراضي والاستقلال الوطني، وعدم ادخار أي جهد لتحقيق الوحدة الأفريقية».
وأصبح فاي (44 عاما) الذي لم يشغل أي منصب منتخب من قبل، أصغر رئيس للدولة الواقعة في غرب أفريقيا منذ الاستقلال في عام 1960.
وفي كلمة مقتضبة بعد أداء القسم، قال فاي إنه «يدرك» أن فوزه الكبير في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 24 مارس ينم عن «رغبة عميقة في التغيير المنهجي».
وأضاف أن «السنغال تحت قيادتي ستكون بلد الأمل، بلدا هادئا يتمتع بالقضاء المستقل والديموقراطية المعززة».
ويخلف فاي لمدة 5 سنوات ماكي سال (62 عاما) الذي قاد البلاد البالغ عدد سكانها 18 مليون نسمة لمدة 12 عاما وحافظ على علاقات متينة مع الغرب وفرنسا مع تنويع الشراكات.
وقال فاي إنه سمع «بوضوح صوت النخب الصريحة التي تعبر بصوت عال وقوي عن تطلعنا لمزيد من السيادة والتنمية والرفاه» في أفريقيا.
وأكد مجددا للشركاء الأجانب «انفتاح السنغال على تبادلات تحترم سيادتنا، وتتوافق مع تطلعات شعبنا، في شراكة مربحة للجانبين».
وأشار إلى حجم التحديات الأمنية التي تواجه العديد من البلدان الأفريقية والتي «تتطلب منا المزيد من التضامن».

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